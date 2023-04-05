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Sem romance

Gustavo Caubói se manifesta sobre rumores de novo affair após terminar com Key Alves

Após término com Key Alves, ex-brother disse ao jornalista Leo Dias que "estão tentando arrumar outra" para ele; Suposto affair também se manifestou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 14:41

BBB23: Gustavo Caubói se manifesta sobre rumores de novo affair:
BBB23: Gustavo Caubói se manifesta sobre rumores de novo affair: "É fake news" Crédito: Instagram/@gustavo_benedetii
Após anunciar o término do relacionamento com Key Alves, o ex-BBB Gustavo Benedeti teve que se explicar sobre um suposto novo affair. Nesta terça-feira (4), fãs especularam na internet que o agroboy estaria conhecendo melhor a ex participante do reality Casamento às Cegas Brasil 2, Vanessa Carvalho, pois ambos passaram a seguir nas rede sociais.
No mesmo dia, o ex-brother compareceu na gravação do DVD da dupla sertaneja Paulo & Natan, em Goiânia, e logo foi questionado por Leo Dias se estaria conhecendo melhor a influencer — conhecida também por postar alguns vídeos como "cowgirl". Em prontidão, Gustavo já respondeu que se trata de uma história inventada. "Não, não, já estão me arrumando outra, estou fora, é mentira, é fake news", respondeu.
Pelas redes sociais, Vanessa também se manifestou para negar o romance. "Oie, Central (perfil do Twitter), tudo bom? Então, eu segui o Gustavo no início do BBB, pois tínhamos um adm em comum. Não estou flertando com ninguém. Inclusive, sempre apoiei o casal GusKey e puxei mutirão para ambos", explicou ela num comentário de uma postagem de um perfil de fofoca que falava sobre o suposto affair.
Através de uma nota publicada pela assessoria de imprensa da influencer no Instagram, a ex-Casamento às Cegas explicou que ela e Gustavo são apenas amigos e que não foi pivô para a separação dos dois. "Através deste comunicado, a assessoria de Vanessa Carvalho pede para que os fãs do casal Guskey parem os ataques à influencer. Além da  Vanessa não ter vivido nenhum tpo de relação amorosa com o Gustavo Benedeti, ela está cansada de receber hate por algo que nunca aconteceu e que não existe. Vanessa Carvalho e Gustavo Benedeti são amigos. A influencer não foi pivô do término de nenhum relacionamento. Vanessa Carvalho está com a cabeça tranquila sobre a situação pois sabe que não teve participação alguma na separação de Key Alves e Gustavo", diz o comunicado.
Vanessa Carvalho nega romance com o ex-bbb Gustavo
Vanessa Carvalho nega romance com o ex-bbb Gustavo Crédito: Instagram/euvanessa.carvalho

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