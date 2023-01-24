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Aula de marketing

Kim Kardashian dá palestra sobre negócios em Harvard: ‘Muito orgulhosa’

Influenciadora e empresária compartilhou fotos de sua visita à universidade nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 09:50

A Universidade de Harvard recebeu a visita de Kim Kardashian na última sexta-feira, 20. A empresária deu uma palestra sobre negócios para alunos do curso HBS Moving Beyond DTC, que discute a relação das marcas com o consumidor.
Através das redes sociais, a influenciadora compartilhou fotos de sua passagem pela instituição e posando ao lado dos estudantes. Na legenda, ela contou como foi a experiência.
“A tarefa da turma era aprender sobre Skims [marca de roupa íntima fundada por Kim], então meu parceiro Jens [Grede] e eu falamos sobre nosso marketing, nossos desafios e nossas maiores vitórias”, escreveu.
“Estou muito orgulhosa de Skims e pensar que é um curso que está sendo estudado em Harvard é uma loucura. Obrigada professor Len Schlesinger e Harvard Business School por nos receberem”, completou.
Localizada em Boston, nos Estados Unidos, Harvard é uma das universidades mais prestigiadas do mundo. O canal local da cidade, NBC10 Boston, conversou com estudantes sobre a visita de Kim.
De acordo com o veículo, a aula durou cerca de 1 hora e 45 minutos. “Foi muito interessante, honestamente. Nós estávamos muito empolgados de recebê-la”, disse Liz, uma das alunas presentes na palestra.
“Aprender com alguém que construiu um negócio de tanto sucesso foi muito legal e eu acho que ter a privacidade de não terem câmeras na sala, poder ter esse tipo de conversa com ela, foi muito especial também”, completou a estudante.
“Eu acho que ela é uma empreendedora muito interessante. Não tem muitas mulheres que alcançaram o que ela fez”, opinou outra aluna, que disse estar começando uma startup.

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