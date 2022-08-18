Kid Bengala lança campanha eleitoral com trocadilhos

O ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, 67, mais conhecido por seu nome artístico, Kid Bengala, anunciou na noite desta quarta-feira (17), o início de sua campanha eleitoral. Ele é candidato para o cargo de deputado federal pelo partido União Brasil.
"Como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joice, enfim, eu como todos os brasileiros e brasileiras estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar para meter o pau nessa bagunça", disse no vídeo em que anuncia sua candidatura.
"Pode apostar que eu vou entrar é com tudo", completou ele, na publicação feita em seu perfil do TikTok. O vídeo já tem mais de 12 mil curtidas e 700 comentários. "Já tem o meu voto", escreveu um. "Deveria virar presidente", disse outra. "Meu voto está garantido", apontou ainda um terceiro.
Esta não é a primeira vez que o ator se candidata para as eleições. No ano de 2020, concorreu ao cargo de vereador em São Paulo, pelo PTB, e também usou trocadilhos sexuais, afirmando que sua campanha era "pau para toda obra".
Na época, ele conseguiu pouco mais de 1.000 votos. No ano de 2008, quando tentou se eleger pela primeira vez, ele teve apenas 902 votos. Também se candidatou em 2014 a deputado estadual e saiu derrotado após receber só 1.106 votos.