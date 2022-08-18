Kid Bengala lança campanha eleitoral com trocadilhos Crédito: Reprodução/Instagram/@kidbengalakb

O ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, 67, mais conhecido por seu nome artístico, Kid Bengala, anunciou na noite desta quarta-feira (17), o início de sua campanha eleitoral. Ele é candidato para o cargo de deputado federal pelo partido União Brasil.

"Como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joice, enfim, eu como todos os brasileiros e brasileiras estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar para meter o pau nessa bagunça", disse no vídeo em que anuncia sua candidatura.

"Pode apostar que eu vou entrar é com tudo", completou ele, na publicação feita em seu perfil do TikTok. O vídeo já tem mais de 12 mil curtidas e 700 comentários. "Já tem o meu voto", escreveu um. "Deveria virar presidente", disse outra. "Meu voto está garantido", apontou ainda um terceiro.

Esta não é a primeira vez que o ator se candidata para as eleições. No ano de 2020, concorreu ao cargo de vereador em São Paulo, pelo PTB, e também usou trocadilhos sexuais, afirmando que sua campanha era "pau para toda obra".