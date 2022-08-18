Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Candidatura

Kid Bengala lança campanha eleitoral com trocadilhos

Ator pornô é candidato ao cargo de deputado federal pelo partido União Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 11:41

Kid Bengala lança campanha eleitoral com trocadilhos
Kid Bengala lança campanha eleitoral com trocadilhos Crédito: Reprodução/Instagram/@kidbengalakb
O ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, 67, mais conhecido por seu nome artístico, Kid Bengala, anunciou na noite desta quarta-feira (17), o início de sua campanha eleitoral. Ele é candidato para o cargo de deputado federal pelo partido União Brasil.
"Como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joice, enfim, eu como todos os brasileiros e brasileiras estou de saco cheio de tanta sacanagem na política. Por isso, como você, eu resolvi inovar para meter o pau nessa bagunça", disse no vídeo em que anuncia sua candidatura.
"Pode apostar que eu vou entrar é com tudo", completou ele, na publicação feita em seu perfil do TikTok. O vídeo já tem mais de 12 mil curtidas e 700 comentários. "Já tem o meu voto", escreveu um. "Deveria virar presidente", disse outra. "Meu voto está garantido", apontou ainda um terceiro.
Esta não é a primeira vez que o ator se candidata para as eleições. No ano de 2020, concorreu ao cargo de vereador em São Paulo, pelo PTB, e também usou trocadilhos sexuais, afirmando que sua campanha era "pau para toda obra".
Na época, ele conseguiu pouco mais de 1.000 votos. No ano de 2008, quando tentou se eleger pela primeira vez, ele teve apenas 902 votos. Também se candidatou em 2014 a deputado estadual e saiu derrotado após receber só 1.106 votos.
@kidbengalaoriginal1 #kidbengala ♬ som original - Kid Bengala

Veja Também

Paulo André faz festão de aniversário em Vitória com muitos famosos; fotos

Tata Werneck celebra vitória em disputa judicial contra RedeTV!

Ex-marido de Karina Bacchi relata saudades do filho em carta aberta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que os pais precisam saber antes de escolher um tratamento de miopia para seus filhos
Imagem de destaque
Internação de 3 anos para adolescente que atacou colega em escola no ES
Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados