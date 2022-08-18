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Tata Werneck celebra vitória em disputa judicial contra RedeTV!

Humorista foi processada após fazer uma piada sobre a emissora durante o 'Prêmio Multishow' 2020
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 08:11

Tatá Werneck
Tatá Werneck celebra vitória em disputa judicial Crédito: Divulgação/Globo
Tatá Werneck fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, comemorando sua vitória em um disputa judicial contra a RedeTV!. A emissora abriu um processo contra ela por conta de uma piada feita durante o Prêmio Multishow de 2020.
Na ocasião, a humorista disse que o valor do vestido que estava usando poderia cobrir o orçamento de toda a grade da RedeTV!. A emissora pediu uma indenização por danos morais, mas a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a piada não causava danos à empresa.
"Para quem não se lembra, fiz uma piada no Prêmio Multishow sobre estar usando um vestido que pagaria a grade da RedeTV!. Estava fazendo uma piada na verdade dizendo que meu vestido era caro", lembrou Tatá em seu texto.
"Tenho profundo respeito por todos os funcionários da RedeTV! que não têm absolutamente nada a ver com isso. Inclusive minha avó era grande fã do A Tarde é Sua. Mas hoje é um dia para comemorar essa vitória e agradecer meu advogado, Ricardo Brajterman. Devemos comemorar. E com todo respeito, acho que vou de vestido", completou.
O advogado de Tatá, Ricardo Brajterman, também comemorou a decisão nas redes sociais e elogiou a artista: "É uma das mulheres que mais admiro, é uma super mãe uma, super filha, uma super esposa, muito generosa e sensível. Tatá é, acima de tudo, um dos maiores talentos brasileiros".
"Tenho muito orgulho de ser seu advogado, e de ter ganhado essa ação em que a Rede TV!, indo contra o princípio constitucional que garante a liberdade de expressão, a liberdade artística, a liberdade de crítica, colocou Tatá no banco dos réus por conta de uma piada absolutamente inofensiva", escreveu.

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