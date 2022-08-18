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Ex-marido de Karina Bacchi relata saudades do filho em carta aberta

Na postagem, que foi feita nessa quarta, 17, Amaury Nunes revela que Enrico está longe dele desde o divórcio com Karina, em maio deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 08:28

Amaury Nunes revela que Enrico está longe dele desde o divórcio com Karina Bacchi
Amaury Nunes revela que Enrico está longe dele desde o divórcio com Karina Bacchi Crédito: Reprodução/Instagram/@amaurygnunes
Ex-marido da atriz Karina Bacchi, Amaury Nunes publicou na quarta-feira, 17, uma carta aberta em seu Instagram onde expõe a saudade que sente do filho, Enrico, longe dele desde o divórcio com Bacchi em maio desse ano.
Amaury iniciou a carta lembrando do período sem encontrar o filho. "17 de agosto de 2022, hoje completa quatro meses que eu não vejo meu filho. Logo no início da nossa relação, umas das principais virtudes que eu vi na minha ex-mulher era de ser uma boa mãe. Aliás, uma mãe incrível, dedicada, presente, batalhadora, corajosa", relembrou Amaury, que fez questão de enaltecer a postura de Karina.
Quando se conheceram, a atriz tinha acabado de dar à luz o pequeno Enrico, que foi fruto de uma fertilização in vitro que Karina se submeteu. Logo após o encontro, a apresentadora e o empresário assumiram um relacionamento.
Na carta, Amaury lembrou que em 2019, Karina fez uma surpresa para ele e concedeu a paternidade do filho ao ex-marido. "Em dezembro de 2019 estávamos gravando um reality da nossa família e no último episódio reunimos os amigos e ela decidiu me fazer a grande surpresa de me conceder oficialmente a paternidade sócio afetiva de nosso filho."
O empresário continuou o desabafo dizendo que, ao longo do processo de oficialização da paternidade, o casal começou a enfrentar turbulências no casamento. "Ao longo desse processo enfrentamos alguns obstáculos como a pandemia e uma crise em nosso relacionamento. Chegamos a nos separar entre março e abril de 2021." Amaury revelou que, na ocasião do divórcio, Karina estava com dois documentos: "um era o divórcio e o outro era o de desistência do processo de paternidade do nosso filho".
O empresário disse que foi um choque muito grande ver o teor dos papéis. Entretanto, mesmo achando que a relação com a atriz fosse melhorar, aceitou assinar os documentos.

DIVÓRCIO

Em maio de 2022 o casal sacramentou o divórcio. "Decidimos nos divorciar, sem maiores brigas, sem maiores acusações, sem nenhum problema grave, mas, obviamente, cada um com seu ponto de vista", afirmou Amaury.
O empresário confessou que não compreende os motivos que levam Karina a afastar o filho de sua convivência e expressou o desejo de estar com o menino. "Há quatro meses eu tento entender o por que desta atitude dela, de não me deixar mais, ao menos, conviver ou conversar com nosso filho. Gostaria de deixar claro que minha intenção nunca foi e nunca será tirá-lo dela", afirmou.
O empresário terminou a carta dizendo que espera, em breve, estar junto de Enrico novamente. "Sigo aqui, de braços e coração abertos, para retomar o convívio com ele, sem brigas, sem rancor, só com amor."

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