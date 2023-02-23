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BBB 23

Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da prova do líder desta quinta (23)

Como consequência da última prova do líder, os três não disputam a liderança; paredão será formado logo após a prova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 13:16

Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da prova do líder do BBB23desta quinta (23)
Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da prova do líder do BBB23desta quinta (23) Crédito: Gshow
Em dia de prova do líder, já tem brother de fora da disputa pela "coroa". Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estavam entre os nove primeiros a deixar a prova de resistência da última semana e tiveram que sortear alguma consequência. Logo, os três não concorrerão à liderança, em competição que acontece nesta quinta (23).
A dinâmica desta semana será a seguinte: o Big Fone tocará às 18h30 desta quinta. Quem atender ganhará o Poder Supremo e poderá trocar uma pessoa que esteja no paredão, mesmo se for indicado pelo líder. Logo após a prova, será formado o paredão.
O líder fará sua indicação e o brother indicado terá direto a um contragolpe. Depois que a casa votar, quem ganhar o Poder Supremo poderá decidir se quer mudar um dos emparedados.

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