Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da prova do líder desta quinta (23)

Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estão fora da prova do líder do BBB23desta quinta (23) Crédito: Gshow

Em dia de prova do líder, já tem brother de fora da disputa pela "coroa". Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana estavam entre os nove primeiros a deixar a prova de resistência da última semana e tiveram que sortear alguma consequência. Logo, os três não concorrerão à liderança, em competição que acontece nesta quinta (23).

A dinâmica desta semana será a seguinte: o Big Fone tocará às 18h30 desta quinta. Quem atender ganhará o Poder Supremo e poderá trocar uma pessoa que esteja no paredão, mesmo se for indicado pelo líder. Logo após a prova, será formado o paredão.