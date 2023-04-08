Key Alves diz que não foi a show para tentar reconciliação com Gustavo

Os ex-BBBs Key Alves e Gustavo Benedetti estiveram presentes no mesmo evento depois do término do namoro. Revoltada com as acusações recebidas nas redes sociais, a jogadora disse, na sexta (7), que não foi ao evento para tentar uma reconciliação com o ex.
"Isso que está saindo é mentira! Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote separado dele! Nenhum minuto nos cruzamos nem com assessoria dele", destacou Key nos stories.
Key e Gustavo estiveram presente nos shows das duplas Marcos & Belutti e Israel & Rodolffo, em São Paulo, na quinta-feira (6). Key postou postou fotos com várias amigas e as ex-sisters Marília Miranda e Gabi Martins, do BBB 20.
Segundo a jogadora, o camarote foi escolhido pela assessoria do evento e Gustavo que teria entrado no mesmo espaço que ela. "No lugar que eles me colocaram eu permaneci até o final do show. Gustavo foi quem apareceu no meu camarote e ficou bem longe de mim", comentou.
"A verdade é que eu saí com minhas amigas para curtir. Como convidada, fiquei no camarote que fui convidada (ou seja, quem escolheu o local não fui eu, e acredito que a mesma realidade tenha sido para ambos e a noite foi muito legal. Obrigada amigas, amei curtir os shows com vocês! Se ele [Gustavo] estivesse no mesmo espaço, eu curtiria da mesma forma! Agora me deixem em paz, beijos."