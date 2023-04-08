Key Alves diz que não foi a show para tentar reconciliação com Gustavo

Os ex-BBBs Key Alves e Gustavo Benedeti não estão mais juntos Crédito: Reprodução/Instagram

Os ex-BBBs Key Alves e Gustavo Benedetti estiveram presentes no mesmo evento depois do término do namoro. Revoltada com as acusações recebidas nas redes sociais, a jogadora disse, na sexta (7), que não foi ao evento para tentar uma reconciliação com o ex.

"Isso que está saindo é mentira! Não fui atrás de ninguém! Fui com amigas e curtimos em outro camarote separado dele! Nenhum minuto nos cruzamos nem com assessoria dele", destacou Key nos stories.

Key e Gustavo estiveram presente nos shows das duplas Marcos & Belutti e Israel & Rodolffo, em São Paulo, na quinta-feira (6). Key postou postou fotos com várias amigas e as ex-sisters Marília Miranda e Gabi Martins, do BBB 20.

Segundo a jogadora, o camarote foi escolhido pela assessoria do evento e Gustavo que teria entrado no mesmo espaço que ela. "No lugar que eles me colocaram eu permaneci até o final do show. Gustavo foi quem apareceu no meu camarote e ficou bem longe de mim", comentou.