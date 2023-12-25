Famosos

Kevin Spacey diz que Netflix existe por sua causa: 'Coloquei eles no mapa'

Ator atacou plataforma de streaming em entrevista na qual interpreta seu personagem em 'House of Cards' com o conservador Tucker Carlson
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 09:22

O ator e humorista Kevin Spacey
O ator e humorista Kevin Spacey Crédito: Fotoarena/Folhapress
O ator Kevin Spacey está de volta com sua brincadeira anual na qual interpreta Frank Underwood, seu personagem em "House of Cards", na época do Natal. Em um vídeo publicado no YouTube, ele simula uma conversa com o repórter conservador Tucker Carlson. Os dois falaram sobre o cenário das eleições presidenciais de 2024 e Spacey insinuou uma candidatura e deu uma alfinetada na Netflix.
Ao ser questionado sobre assistir filmes e séries na Netflix, o ator respondeu: "Provavelmente tanto quanto você [Tucker Carlson] assiste à Fox". Carlson foi demitido da Fox News, assim como Spacey foi afastado da plataforma de streaming após acusações de abuso sexual.
"É bizarro que tenham decidido cortar publicamente os laços comigo com apenas base em alegações, alegações que agora foram provadas falsas. Porque não acho que haja qualquer dúvida: a Netflix existe por minha causa. Coloquei eles no mapa e eles tentaram me enterrar", complementou Spacey.
Durante a conversa, Spacey fala caracterizado como seu personagem em "House of Cards", que, na trama, foi presidente dos Estados Unidos. Embora o ator não assuma que pensa em se candidatar à Presidência, ele sugere estar considerando a ideia.
Questionado se a entrevista era um episódio (na qual ele fala como Frank Underwood) ou realidade, Spacey respondeu: "É provavelmente um pouco dos dois".

