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Espaço

Katy Perry vai ao espaço com tripulação feminina na Blue Origin, de Jeff Bezos

Perry cantou "What a Wonderful World" no espaço e beijou o chão após descer da nave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 11:34

Equipe que parte do voo totalmente feminino da Blue Origin, que incluirá Katy Perry
Equipe que parte do voo totalmente feminino da Blue Origin, que incluirá Katy Perry Crédito: HANDOUT/AFP
A cantora Katy Perry decolará, por volta das 10h30, desta segunda-feira (14), em um foguete da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. O voo marcarpa a primeira tripulação totalmente feminina rumo ao espaço em mais de seis décadas.
Além de Perry, as jornalistas Gayle King e Lauren Sanchez, que também é noiva de Bezos, também estarão na nave.
O foguete New Shepard, uma espaçonave suborbital de 18 metros de altura, levará a tripulação até a linha de Kármán, o limite internacionalmente reconhecido do espaço, segundo a Blue Origin.
As passageiras da missão NS-31 vão experimentar alguns minutos de microgravidade antes de retornar à Terra por meio de um pouso no Texas, Estados Unidos.
Completam a tripulação a coapresentadora do programa CBS Mornings, Gayle King, a cientista pesquisadora Amanda Nguyen, a ex-especialista em foguetes da Nasa Aisha Bowe e a produtora de filmes Kerianne Flynn.

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