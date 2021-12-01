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Katy Perry tem emails vazados em que xinga homônima de 'vagabunda idiota'

Estilista Katie Perry processa cantora por violação de marca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 14:41

A cantora Katy Perry
A cantora Katy Perry Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Katy Perry, 37, está sendo processada por uma estilista cujo nome também é Katie Perry por violação de marca registrada. A artista, inclusive, teve vários emails vazados em um tribunal de Los Angeles nos quais chama de "vagabunda idiota" a pessoa que entrou na Justiça contra ela.
Segundo o Daily Mail, as mensagens serviram de prova. A estilista é dona das marcas de roupas KP. Porém, a cantora pede que ela encerre essa grife ou mude de nome.
A disputa judicial é antiga, datada de 2009, quando a estilista divulgou mensagens com ameaças a ela pela equipe de Perry. Empresário da cantora, Steven Jensen compareceu à corte e deu a versão da artista a respeito do xingamento vazado.
"A Katy Perry é uma artista. Artistas são pessoas passionais. Emoções são o que guiam seus talentos. Foi uma resposta passional que não era direcionada à acusadora", defendeu.
Segundo ele, Katy Perry estava chateada com a busca da estilista por publicidade com essa situação. Após a defesa, foi mostrado outro email em que Katy Perry se refere à profissional e diz: "Essa vagabunda não para".
Jensen chegou a enviar notificações à estilista australiana exigindo que ela encerrasse os registros da marca. Na corte, o empresário assumiu que errou e que a situação fugiu do controle.
Em entrevista recente à imprensa australiana, Katie disse que trata-se de uma luta entre Davi e Golias. "Estou lutando não apenas por mim, mas por todos os pequenos empresários que podem ser atacados por grandes entidades com muito mais poderio financeiro que nós temos", disse.

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