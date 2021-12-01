Katy Perry tem emails vazados em que xinga homônima de 'vagabunda idiota'

A cantora Katy Perry Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Katy Perry, 37, está sendo processada por uma estilista cujo nome também é Katie Perry por violação de marca registrada. A artista, inclusive, teve vários emails vazados em um tribunal de Los Angeles nos quais chama de "vagabunda idiota" a pessoa que entrou na Justiça contra ela.

Segundo o Daily Mail, as mensagens serviram de prova. A estilista é dona das marcas de roupas KP. Porém, a cantora pede que ela encerre essa grife ou mude de nome.

A disputa judicial é antiga, datada de 2009, quando a estilista divulgou mensagens com ameaças a ela pela equipe de Perry. Empresário da cantora, Steven Jensen compareceu à corte e deu a versão da artista a respeito do xingamento vazado.

"A Katy Perry é uma artista. Artistas são pessoas passionais. Emoções são o que guiam seus talentos. Foi uma resposta passional que não era direcionada à acusadora", defendeu.

Segundo ele, Katy Perry estava chateada com a busca da estilista por publicidade com essa situação. Após a defesa, foi mostrado outro email em que Katy Perry se refere à profissional e diz: "Essa vagabunda não para".

Jensen chegou a enviar notificações à estilista australiana exigindo que ela encerrasse os registros da marca. Na corte, o empresário assumiu que errou e que a situação fugiu do controle.