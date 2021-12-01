Gil do Vigor promete mostrar lado ainda desconhecido em documentário

O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/gildovigor

A partir do dia 9 de dezembro, Gil do Vigor, 30, poderá ser visto em um documentário inédito produzido pelo Globoplay. Nele, o público poderá conferir mais sobre como anda sua vida pessoal, sua batalha nos Estados Unidos e as dificuldades e saudade da família.

Presente na festa de 25 anos da cantora Gabi Martins, o economista contou mais detalhes do que esperar do projeto. "Podem esperar muita emoção, risadas e até um lado meu que muitos não conheciam. Muitas surpresas ainda", disse.

Ao lado da mãe, Jacira, ele disse que a saudade da família nos momentos em que precisa estudar fora do país tem sido a maior dificuldade. Porém, Mainha, como ele a chama, sabe que tudo é necessário para o bem do filho.

"A gente fica triste, mas criei filho para viver pelo mundo. Sei que agora ele está aqui no Brasil [chegou na terça, 30], mas logo ele já vai embora de novo", afirmou Jacira.

Durante pouco mais de uma hora em que permaneceu na festa de Gabi Martins, Gil subiu no palco e fez a alegria dos convidados com seu carisma. "Tem sido tudo muito louco, ainda não consegui entender esse sucesso, mas estou curtindo. Gratidão", encerrou.

O ex-BBB já revelou ter faturado uma quantia milionária após sua saída da 21ª edição do Big Brother Brasil, apenas com contratos publicitários.

"Já faturei R$ 15 milhões", disse em entrevista para a Forbes. O programa acabou há cerca de seis meses e desde então Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza.