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Novo romance?

Kanye West se casou em segredo com ex-colega de empresa, diz site

Bianca Censori seria a nova mulher do rapper
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:25

O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian
O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian Crédito: Reuters/Folhapress
Famoso pelos relacionamentos rápidos após o fim do casamento com Kim Kardashian, o rapper Kanye West teria se casado secretamente com uma ex-colega de sua empresa, cujo nome é Bianca Censori. A informação é do site TMZ.
Segundo a publicação, a mulher trabalhou como designer de arquitetura na Yeezy, empresa de West, por vários anos. Antes morena, pintou os cabelos de loiro recentemente, como mostram flagras feitos de passeios entre os dois. Após a cerimônia, West tem sido visto com uma aliança na mão esquerda.
Em outubro do ano passado, o cantor teve um rápido namoro com a modelo brasileira Juliana Nalú, 24, segundo a assessoria dela. O casal foi flagrado junto deixando o restaurante Giorgio Baldi, adorado por celebridades, em Santa Mônica, Califórnia.
Não estava claro há quanto tempo os dois se conheciam, mas o casal estava no Paris Fashion Week, em 30 de setembro. Algumas semanas depois, West já se declarava solteiro.
Ainda no ano passado, Kanye West teve outro rápido romance com a atriz Julia Fox, 33. Ela, aliás, disse que perdeu seis quilos durante seu namoro de um mês com ele. O namoro, que começou no Ano Novo, terminou antes do Dia dos Namorados nos Estados Unidos, em 14 de fevereiro.
"Eu tentei o meu melhor para fazer funcionar. Eu já tinha uma vida lotada. Como faço para encaixar essa personalidade tão grande nessa vida já plena? Simplesmente não era sustentável. Perdi cerca de seis quilos naquele mês", disse a atriz ao The New York Times.
A atriz negou que tenha assinado um acordo de confidencialidade enquanto namorava West, mas admitiu que apenas "elementos" de seu relacionamento eram reais. "Definitivamente parecia que eu era a namorada dele. Mas também parecia que eu estava sendo escalada para o papel de sua namorada e ele estava me escalando. Ele era o orquestrador de tudo. Realmente parecia um filme."

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