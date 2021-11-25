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Fim da relação

Kanye West confessa ter sido um marido ruim para Kim Kardashian

Durante entrega de marmitas pelas ruas de Los Angeles, ele falou sobre como se sente e as falas foram repercutidas pelo The Sun
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:22

Kanye West e Kim Kardashian
Kanye West e Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
O rapper Kanye West, 44, ainda parece não se conformar com o fim da relação com a socialite Kim Kardashian, 41. Durante entrega de marmitas pelas ruas de Los Angeles, ele falou sobre como se sente e as falas foram repercutidas pelo The Sun.
"A narrativa que Deus quer é que você veja que tudo pode ser redimido e todos esses relacionamentos que cometemos erros. Eu cometi erros. Fiz, publicamente, coisas inaceitáveis como marido. Estou aqui para mudar essa narrativa", começou.
De acordo com ele, a ideia é retomar seus laços familiares o quanto antes. "Eu sou o pai da minha família. Tenho que estar ao lado dos meus filhos o máximo possível, mas eu preciso voltar para casa. Estou fazendo de tudo para estar bem próximo deles", emendou.
A separação com Kim aconteceu em fevereiro após sete anos. Ambos têm como filhos North West, 8, Saint, 5, Chicago, 3, e Psalm, 2.
No início de novembro, o cantor Kanye West, que agora pode utilizar legalmente o nome Ye, afirmou que Kim Kardashian ainda é sua esposa, mesmo que os dois estejam separados desde o início deste ano e enfrentando um processo de divórcio.
"Ela ainda é a minha esposa. Ainda não saiu papelada nenhuma", disse em entrevista ao podcast The Gold Digger, repercutido pelo jornal britânico Daily Mail. A fala surgia no momento em que cresciam os boatos de que Kim estaria se envolvendo com o comediante Pete Davidson, 28.
A socialite e o humorista foram vistos de mãos dadas em um parque de diversões na Califórnia. Eles estavam junto de Kourtney Kardashian e seu noivo, o cantor Travis Barker.
Mas, segundo o site Page Six, eles estão oficialmente namorando. A notícia do novo romance surge após vários encontros entre os dois em Nova York e Los Angeles.
Recentemente, o atro de "O Rei de Staten Island" viajou para a Califórnia e comemorou seu aniversário com Kim Kardashian e o músico Flavor Fav, 62, na mansão de sua mãe, Kris Jenner, em Palm Springs, nos Estados Unidos. No registro, eles aparecem usando o pijama Skims, de Kim.

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