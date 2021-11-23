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'Fofoca pura', diz marido de Ivete Sangalo após polêmica sobre relacionamento

"Não teve nada com meu casamento", revelou Daniel Cady, durante uma live. Segundo o nutricionista, o motivo de ter arquivado as fotos com a cantora é por causa de uma nova identidade visual no Instagram.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 09:20

A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady
A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram/@ivetesangalo
Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, falou pela primeira vez sobre os rumores de crise no casamento com a cantora baiana, após apagar fotos com a esposa. Durante uma live, nesta  segunda-feira (22), o nutricionista disse que tudo não passava de um projeto profissional, por isso removeu algumas publicações de seu perfil.
"Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso", desabafou Cady.
O pai das gêmeas Helena e Marina, 3, e Marcelo, 12, revelou que a mudança visual de suas redes sociais era devido a uma coleção de camisetas que está lançando, mas que toda a repercussão sobre seu casamentou acabou estragando a 'surpresa'. 
“Estou sempre tentando trazer para vocês aqui o que há de melhor, minhas experiências, meus erros. Então é isso, o que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho com as camisas, virou esse reboliço todo aí. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus”, continuou.
Os boatos sobre um possível término começaram a ganhar forças no dia 19 de novembro, quando fãs da cantora perceberam alterações no Instagram do marido. Ivete Sangalo e Daniel Cady são casados desde 2011.   

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