Kailia Posey, participante de 'Pequenas Misses', morre aos 16 anos

Kailia Posey, ex-participante do reality Pequenas Misses (Discovery Home&Health), morreu nesta terça (3) aos 16 anos, informou a mãe Marcy Posey Gatterman pelo Facebook. A causa da morte não foi divulgada.
"Eu não tenho palavras nem pensamentos. Uma linda garotinha se foi. Por favor, nos deem privacidade enquanto fazemos o luto da perda de Kailia. Meu bebê para sempre", escreveu Gatterman. Poucos dias antes, ela postou fotos da filha se preparando para seu baile de formatura.
O programa Pequenas Misses mostrava famílias com filhas pequenas que participavam de concursos de beleza. Kailia também participou do Miss Teen USA, um concurso de beleza organizado pela Organização Miss Universo para meninas entre 14 e 19 anos.
Uma foto de Kailia fazendo careta durante o reality virou meme na redes sociais.
Além disso, interpretou a personagem Agnes, no filme Eli (2019), produzido pela Netflix.