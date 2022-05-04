Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Kailia Posey, participante de 'Pequenas Misses', morre aos 16 anos

A causa de morte não foi divulgada. "Eu não tenho palavras nem pensamentos. Uma linda garotinha se foi", escreveu a mãe de Kailia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 08:06

Kailia Posey, ex-miss infantil do reality Pequenas Misses, morre aos 16 anos
Kailia Posey, ex-miss infantil do reality Pequenas Misses, morre aos 16 anos Crédito: Reprodução TLC/Instagram
Kailia Posey, ex-participante do reality Pequenas Misses (Discovery Home&Health), morreu nesta terça (3) aos 16 anos, informou a mãe Marcy Posey Gatterman pelo Facebook. A causa da morte não foi divulgada.
"Eu não tenho palavras nem pensamentos. Uma linda garotinha se foi. Por favor, nos deem privacidade enquanto fazemos o luto da perda de Kailia. Meu bebê para sempre", escreveu Gatterman. Poucos dias antes, ela postou fotos da filha se preparando para seu baile de formatura.
O programa Pequenas Misses mostrava famílias com filhas pequenas que participavam de concursos de beleza. Kailia também participou do Miss Teen USA, um concurso de beleza organizado pela Organização Miss Universo para meninas entre 14 e 19 anos.
O programa Pequenas Misses mostrava famílias com filhas pequenas que participavam de concursos de beleza. Uma foto de Kailia fazendo careta durante o reality virou meme na redes sociais.
Posey também participou do Miss Teen USA, um concurso de beleza organizado pela Organização Miss Universo para meninas entre 14 e 19 anos. Além disso, interpretou a personagem Agnes, no filme Eli (2019), produzido pela Netflix.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados