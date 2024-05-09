Justin Bieber e Hailey Bieber anunciam gravidez de primeiro filho

Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram em 2018 Crédito: Instagram/haileybieber

Hailey Bieber anunciou nesta quinta-feira (9) que está grávida de seu primeiro filho com Justin Bieber.

A modelo exibiu a "barriguinha" de grávida em uma série de vídeos e fotos postadas nas redes sociais. Ainda não se sabe de quantos meses Hailey está grávida ou o sexo do bebê.

CASAL TROCOU ALIANÇAS EM 2018

Justin e Hailey viveram um relacionamento "ioiô" de 2014 a 2016, mas reataram em 2018 e se casaram no mesmo ano. O casamento civil aconteceu em 2018 e, em 2019, a dupla fez uma cerimônia maior, reservada a amigos e familiares.