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Grávidos

Justin Bieber e Hailey Bieber anunciam gravidez de primeiro filho

Casal ainda não diz quantos meses a modelo está grávida nem o sexo do bebê
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 17:15

Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram em 2018
Justin Bieber e Hailey Baldwin se casaram em 2018 Crédito: Instagram/haileybieber
Hailey Bieber anunciou nesta quinta-feira (9) que está grávida de seu primeiro filho com Justin Bieber.
A modelo exibiu a "barriguinha" de grávida em uma série de vídeos e fotos postadas nas redes sociais. Ainda não se sabe de quantos meses Hailey está grávida ou o sexo do bebê.

CASAL TROCOU ALIANÇAS EM 2018

Justin e Hailey viveram um relacionamento "ioiô" de 2014 a 2016, mas reataram em 2018 e se casaram no mesmo ano. O casamento civil aconteceu em 2018 e, em 2019, a dupla fez uma cerimônia maior, reservada a amigos e familiares.
Hailey é neta do compositor brasileiro Eumir Deodato, filha da brasileira Kennya Baldwin e do ator americano Stephen Baldwin. Apesar de ter raízes brasileiras, a modelo nasceu e foi criada nos Estados Unidos.

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