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Camisa do Sogipa

William Bonner aparece usando camisa de clube de Porto Alegre no RS

William Bonner, 60, apareceu usando camisa de clube de Porto Alegre durante viagem para apresentar Jornal Nacional diretamente do Rio Grande do Sul.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 13:06

William Bonner, 60, apareceu usando camisa de clube de Porto Alegre durante viagem para apresentar Jornal Nacional diretamente do Rio Grande do Sul.
William Bonner aparece usando camisa de clube de Porto Alegre no RS
William Bonner aparece usando camisa de clube de Porto Alegre no RS Crédito: Divulgação Instagram
No Instagram, ele compartilhou uma foto com um camisa do Sogipa, Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, um clube tradicional da capital gaúcha.
O clube foi responsável por treinar vários atletas brasileiros em diferentes modalidades, como judô, basquete, ginástica e atletismo.
Nos comentários, os fãs do jornalista elogiaram. "O melhor do jornalismo", disse um. "Ser humano maravilhoso", afirmou outro. "Você é o cara", completou mais um.

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