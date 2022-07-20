Justin Bieber confirma shows no Brasil após tratar paralisia no rosto

O astro pop suspendeu as apresentações durante o mês de junho após uma paralisia facial. Crédito: FramePhoto/Folhapress

O cantor Justin Bieber anunciou que retornará aos palcos com sua turnê "Justice World Tour", um mês após cancelar shows nos Estados Unidos e no Canadá. Diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, o astro pop suspendeu as apresentações durante o mês de junho após uma paralisia facial.

Com isso, ficam confirmados os seus shows no Brasil, em setembro.

Bieber confirmou que realizará a apresentação agendada para o dia 31 de julho na Itália, durante o Lucca Festival. O anúncio foi feito na noite desta terça (19), por meio da conta oficial da turnê no Instagram.

Até o momento, o artista tem apresentações confirmadas na Europa, na América do Sul, na África do Sul, no Oriente Médio, na Ásia, na Austrália e na Nova Zelândia. Ainda não há informações sobre novas datas para os shows nos Estados Unidos e no Canadá.

No Brasil, Bieber se apresenta no Rock in Rio no dia 4 de setembro, e no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 14 e 15. Os ingressos para os shows na capital paulista custam de R$ 350 a R$ 1.000.

Doença

O cantor canadense foi diagnosticado com uma doença rara. No último dia 10, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais para explicar para os fãs o que está acontecendo. "Como você provavelmente pode ver no meu rosto, eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Ramsay Hunt. É esse vírus que ataca o nervo do meu ouvido e da face que fez com que meu rosto ficasse paralisado", disse Bieber explicando como se manifesta a doença.