Simone e Simaria anunciam música inédita em meio a boatos de separação

As irmãs Simone e Simaria Crédito: Robson Ventura/Folhapress

Dupla que tem frequentado o noticiário nas últimas semanas graças a polêmicas e desentendimentos públicos, Simone & Simaria anunciaram, na noite de terça-feira (19), o lançamento de seu primeiro projeto em meio aos boatos de separação.

As irmãs participam de "Eu Quero Recair", single do primeiro DVD da cantora de forró Mari Fernandez, gravado em março na cidade de Fortaleza, antes das polêmicas envolvendo as coleguinhas.

A canção chega às plataformas nesta quinta-feira (21) e marca o primeiro projeto da dupla após série de desentendimentos e de problemas de saúde que fizeram com que Simaria não comparecesse aos shows.