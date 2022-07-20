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Quadro vacinal completo

William Bonner recebe diagnóstico de Covid e se afasta do Jornal Nacional

O jornalista divulgou na manhã desta quarta-feira (20), em seu perfil no Instagram, que foi diagnosticado com Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 19:29

'A voz anda ruim', diz William Bonner
O apresentador do Jornal Nacional vai se afastar do telejornal e só deve retornar na próxima semana Crédito: Avener Prado/Folhapress
William Bonner divulgou na manhã desta quarta-feira (20), em post em seu perfil no Instagram, que foi diagnosticado com Covid-19. Por causa disso, o apresentador do Jornal Nacional vai se afastar do telejornal e só deve retornar na próxima semana, caso seu próximo teste dê negativo.
No anúncio, o jornalista brincou com o fato de ter sido a primeira vez que contraiu o vírus e celebrou a vacinação. "Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas Astrazeneca e duas Pfizer tá dando conta", escreveu.
Aos 58 anos, o apresentador tem o quadro vacinal completo, com quatro doses da vacina. Em seu perfil também no Instagram, a fisioterapeuta Natasha Dantas, mulher de Bonner, revelou que também recebeu diagnóstico positivo para a doença e que ambos estão com sintomas leves. "Viva a vacina", postou.
Com o âncora afastado, o Jornal Nacional ficará pelos próximos dias sem sua dupla titular na bancada. De acordo com o site Notícias da TV, Renata Vasconcellos permanecerá fora, produzindo um especial sobre as eleições. Os jornalistas Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães seguirão no comando do noticiário até sexta-feira (23).

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