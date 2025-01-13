Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Justiça proíbe música de Adele após suposto plágio

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve válida decisão que determina a retirada de "Million Years Ago" das plataformas digitais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 18:46

Adele para o BRIT Awards de 2022, em Londres
Adele é processada por suposto plágio da canção "Mulheres" Crédito: Shutterstock
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve a proibição da utilização, reprodução, edição, distribuição e comercialização da música "Million Years Ago", de Adele, 36, sem a autorização do cantor e compositor Toninho Geraes, 62.
Toninho Geraes abriu um processo de direitos autorais contra Adele, o produtor Greg Kurstin, a gravadora XL Recordings e a distribuidora Universal Music por suposto plágio da canção "Mulheres". O brasileiro pede uma indenização de R$ 1 milhão.
O TJRJ manteve válida uma decisão de dezembro de 2024, que determinou a retirada de "Million Years Ago" das plataformas digitais. Além de suspender a música, o juiz fixou uma multa de R$ 50 mil por ato de descumprimento.
No início de janeiro, os advogados de Toninho abriram uma queixa-crime por falsidade ideológica e documental contra Adele, Kurstin e as gravadoras. Segundo o time jurídico, a procuração apresentada pelos advogados dos réus continha "irregularidades" -como "rasuras e entrelinhas inseridas à mão".
Procurada pela reportagem, a assessoria de Toninho Geraes ainda não se pronunciou sobre o assunto. Caso haja retorno, a nota será atualizada.

Veja Também

Justiça do Rio manda retirar música de Adele de plataformas por plagiar Martinho da Vila

Entenda polêmica com Ana Castela, sua mãe, dupla sertaneja e falso plágio

Claudia Leitte lança música e é acusada de plágio por fãs de cantora independente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Adele Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados