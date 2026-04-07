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  • Justiça determina bloqueio de cachês de Belo para quitação de dívida trabalhista de R$ 230 mil
Polêmica

Justiça determina bloqueio de cachês de Belo para quitação de dívida trabalhista de R$ 230 mil

OUTRO LADO: Cantor afirma que 'é natural a existência de processos trabalhistas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 10:13

Belo desembarca em Guarapari em 2026
Cantor Belo Crédito: Bruno dos Santos/Folhapress
A Justiça do Trabalho de São Paulo definiu que os ganhos de três próximos shows do cantor Belo serão confiscados para a quitação de uma dívida que ele tem com um ex-funcionário no valor de R$ 230 mil.
A decisão foi protocolada pelo juiz Jefferson do Amaral Genta, titular da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Segundo o processo que o F5 teve acesso, parte dos valores recebidos pelo artista será bloqueada. Os cachês serão correspondentes às apresentações que ele fará em São Paulo, em 17 de abril e 15 de maio, e em Leopoldina (MG), em 2 de maio.
A decisão ainda prevê o possível o acionamento da Polícia Federal (PF) caso as empresas responsáveis pela venda de ingressos não cumpram a ordem.
Procurada, a equipe deo possível acionamento nota que se trata de uma empresa com mais de 30 anos de atuação e que dentro desse período, "é natural a existência de processos trabalhistas, especialmente em um segmento em que a legislação muitas vezes não acompanha a dinâmica do mercado".
Em outro trecho, a equipe afirma que a empresa vem conduzindo acordos em todos os processos existentes, embora esses trâmites demandem tempo até sua completa resolução.
"Cabe também esclarecer que as decisões judiciais determinam o bloqueio de até 35% dos ganhos do artista, e não a paralisação integral das atividades", diz outro trecho do comunicado.

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