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Juliette se desculpa após anúncio da turnê 'Ciclone' em Porto Alegre

Internautas acusaram a vencedora do Big Brother Brasil 21 de "insensibilidade", já que a população tem sofrido com fortes chuvas causadas por um ciclone
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 10:36

A cantora Juliette
A cantora Juliette Crédito: Juliana Rocha / Divulgação
A cantora e ex-BBB Juliette Freire foi criticada nas redes sociais após realizar uma publicação sobre a passagem da sua turnê, intitulada Ciclone, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 20.
Internautas acusaram a vencedora do Big Brother Brasil 21 de "insensibilidade", já que a população tem sofrido com fortes chuvas causadas por um ciclone que passou por diversas cidades do Estado. Em balanço divulgado no último dia 14, eram contabilizados ao menos 47 mortos e 9 desaparecidos.
Após a repercussão, Juliette apagou a publicação. Horas depois, ela retornou ao X (antigo Twitter) e pediu desculpas pelo ocorrido. "Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tuíte inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente", escreveu.
"Ciclone" é o nome do disco mais recente da cantora e também é uma das faixas do álbum, lançado no final de agosto. Ela fará shows em São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Porto Alegre, durante outubro. A artista já fez postagens divulgando a turnê em outras cidades também.
Juliette chegou a ser defendida por fãs nas redes sociais, que lembraram que ela divulgou uma ação para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no início de setembro.
Já nesta quarta, 20, ela chegou a postar nos stories que a ação deu certo e que recebeu um vídeo do Ministério Público do RS em forma de agradecimento.

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