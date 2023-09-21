Juliette se desculpa após anúncio da turnê 'Ciclone' em Porto Alegre

A cantora Juliette Crédito: Juliana Rocha / Divulgação

A cantora e ex-BBB Juliette Freire foi criticada nas redes sociais após realizar uma publicação sobre a passagem da sua turnê, intitulada Ciclone, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 20.

Internautas acusaram a vencedora do Big Brother Brasil 21 de "insensibilidade", já que a população tem sofrido com fortes chuvas causadas por um ciclone que passou por diversas cidades do Estado. Em balanço divulgado no último dia 14, eram contabilizados ao menos 47 mortos e 9 desaparecidos.

e entre chicos, moedas e traições a juliette anunciando a tour CICLONE no rio grande do sul 💀 pic.twitter.com/K1vOd4sNYq — dinho (@brucewoyne) September 20, 2023

a juliette anunciando a turnê *ciclone* lá no *rio grande do sul* e apagando o tweet pic.twitter.com/Qjrl5AUtUi — 宁艺卓的老婆 (@maozedoning) September 20, 2023

Após a repercussão, Juliette apagou a publicação. Horas depois, ela retornou ao X (antigo Twitter) e pediu desculpas pelo ocorrido. "Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tuíte inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente", escreveu.

Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente. — Juliette (@juliette) September 20, 2023

"Ciclone" é o nome do disco mais recente da cantora e também é uma das faixas do álbum, lançado no final de agosto. Ela fará shows em São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Porto Alegre, durante outubro. A artista já fez postagens divulgando a turnê em outras cidades também.

Cadê a galera de São Paulo?? Já garantiu o seu ingresso para a Turnê CICLONE?? Cuida que tá chegandooo! 06/10 🌪️https://t.co/0a0mIHhbdK — Juliette (@juliette) September 12, 2023

Juliette chegou a ser defendida por fãs nas redes sociais, que lembraram que ela divulgou uma ação para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no início de setembro.

Conhecemos você, sabemos das suas intenções e como o seu coração é gigante. Infelizmente foi uma coincidência. Não se cobre tanto. Fique bem! Te amamos ❤️ — Matheus (@odontinho) September 20, 2023

Já nesta quarta, 20, ela chegou a postar nos stories que a ação deu certo e que recebeu um vídeo do Ministério Público do RS em forma de agradecimento.