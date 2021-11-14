Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
*Fechei os olhos e senti"

Juliette realiza sonho de cantar com Caetano Veloso: "Gratidão"

Cantora de 31 anos publicou fotos e vídeos em suas redes sociais ao lado de Caetano Veloso. Juntos, eles cantam "Cajuína", com o músico tocando violão
Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 14:05

Juliette realiza sonho de cantar com Caetano Veloso Crédito: Instagram | @juliette
Vencedora do BBB 21, a advogada e cantora Juliette, de 31 anos, publicou fotos e vídeos em suas redes sociais ao lado de Caetano Veloso, 79. Juntos, eles cantam "Cajuína", com o músico tocando violão.
"'Existirmos ao que será que se destina?' Conheci o Caetano e não consegui falar muita coisa... minha mente só repetia a palavra gratidão. Fechei os olhos e senti", escreveu ela, citando trecho da música. Ela não deu detalhes sobre o encontro. No trecho postado do vídeo, eles parecem bem descontraídos.
No Twitter, Juliette falou sobre a emoção de ter conhecido Caetano. "Só queria chorar de gratidão, mas eu segurei. Ele cantou pra mim, e eu ainda acho que foi um um sonho."
Em entrevista ao Gshow em setembro, Juliette já tinha revelado o seu desejo de cantar com o músico. "Tenho muito o sonho de cantar com o Caetano Veloso. E se fosse uma música inédita, eu acho que eu ia morrer, não sei nem o que iria acontecer comigo", afirmou na ocasião.

Tópicos Relacionados

BBB 21 Caetano Veloso Famosos Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados