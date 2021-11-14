Juliette realiza sonho de cantar com Caetano Veloso: "Gratidão"

Vencedora do BBB 21, a advogada e cantora Juliette, de 31 anos, publicou fotos e vídeos em suas redes sociais ao lado de Caetano Veloso, 79. Juntos, eles cantam "Cajuína", com o músico tocando violão.
"'Existirmos ao que será que se destina?' Conheci o Caetano e não consegui falar muita coisa... minha mente só repetia a palavra gratidão. Fechei os olhos e senti", escreveu ela, citando trecho da música. Ela não deu detalhes sobre o encontro. No trecho postado do vídeo, eles parecem bem descontraídos.
No Twitter, Juliette falou sobre a emoção de ter conhecido Caetano. "Só queria chorar de gratidão, mas eu segurei. Ele cantou pra mim, e eu ainda acho que foi um um sonho."
Em entrevista ao Gshow em setembro, Juliette já tinha revelado o seu desejo de cantar com o músico. "Tenho muito o sonho de cantar com o Caetano Veloso. E se fosse uma música inédita, eu acho que eu ia morrer, não sei nem o que iria acontecer comigo", afirmou na ocasião.