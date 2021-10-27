Juliette diz que já gastou quase toda grana do BBB: 'Para a família'

Parece que o R$1,5 milhão que Juliette ganhou no Big Brother Brasil está quase acabando. A ex-BBB revelou durante uma live que gastou o dinheiro comprando uma casa para seu pai e cada um dos três irmãos.
"Comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai", disse a campeã da edição de 2021.
Desde que saiu da casa do BBB, Juliette está faturando com campanhas publicitárias. Ainda na live, a amiga de Anitta afirmou que entrou no reality para ajudar a família, e frisou que fará tudo que 'tiver direito'.
"Por enquanto só, mas eu quero usar todo o meu dinheiro do prêmio para a minha família para o que eu fui fazer lá, que é ajudar a minha família. Então está sendo feito. Daqui a pouco acaba, porque eu vou fazer tudo que teve direito".