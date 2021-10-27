Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB

Juliette diz que já gastou quase toda grana do BBB: 'Para a família'

Ex-BBB gastou o prêmio comprando uma casa para o pai e os irmãos
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:53

Juliette Freire já gastou quase todo o prêmio do BBB Crédito: Instagram/juliette
Parece que o R$1,5 milhão que Juliette ganhou no Big Brother Brasil está quase acabando. A ex-BBB revelou durante uma live que gastou o dinheiro comprando uma casa para seu pai e cada um dos três irmãos. 
"Comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai", disse a campeã da edição de 2021. 
Desde que saiu da casa do BBB, Juliette está faturando com campanhas publicitárias. Ainda na live, a amiga de Anitta afirmou que entrou no reality para ajudar a família, e frisou que fará tudo que 'tiver direito'. 
"Por enquanto só, mas eu quero usar todo o meu dinheiro do prêmio para a minha família para o que eu fui fazer lá, que é ajudar a minha família. Então está sendo feito. Daqui a pouco acaba, porque eu vou fazer tudo que teve direito".

Tópicos Relacionados

BBB 21 Famosos Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados