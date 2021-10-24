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Polêmica

Anitta cita mitomania após boatos de Gui Araujo: 'Atingi minha elevação'

Ex da cantora provocou polêmica ao falar de traição de Jade Picon
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 17:04

Imagens de Anitta e Gui Araújo
Imagens de Anitta e Gui Araújo Crédito: Instgram/Montagem
Após dias de muitos boatos e especulações envolvendo o ator Gui Araujo, 33, e uma suposta traição da influenciadora Jade Picon, 20, agora foi a vez de a cantora Anitta, 28, dar o seu parecer. Sem citar nomes, a ex de Gui falou sobre mitomania e como algumas pessoas contam mentiras patologicamente.
"Eu tive a 'experiência' de cruzar meu destino com mitômanos algumas vezes na minha vida. A mitomania existe. É real e não é frescura. Pode ter várias razões traumáticas que fazem alguém desenvolver mitomania. E às vezes é muito difícil perceber que se trata de uma pessoa assim", afirmou no Twitter.
Os internautas logo entenderam como uma indireta sobre Gui, que ela namorou por alguns meses no ano passado. Hoje, ele está confinado em A Fazenda 13 (Record TV) e provocou alvoroço do lado de fora do programa ao falar que teve um caso com Jade Picon enquanto ela ainda namorava o cantor João Guilherme, 19.
Amigo de João Guilherme e de Léo Picon, irmão de Jade, Gui Araujo falou algumas vezes sobre o possível romance no reality e, na última festa, deu detalhes em uma conversa com MC Gui. "O bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia", afirmou ele sobre o relacionamento dos dois, que segundo ele durou meses.
Anitta, além de falar sobre a mitomania também pediu que as pessoas não "comecem uma rede de linchamento e memes com alguém a troco de qualquer coisa. Isso pode custar a vida ou a saúde mental de alguém que possivelmente nem fez nada". Ela ainda se colocou à disposição para conversar caso "as mulheres" envolvidas queiram.
Jade comentou em seu Twitter as primeiras insinuações de Gui Araújo e negou que tenha havia alguma traição de sua parte, afirmando que estava vendo seu nome envolvido em histórias que "nem sempre têm o mínimo de compromisso com a realidade". Ela, no entanto, não comentou as últimas declarações dele.
Léo Picon também comentou em suas redes sociais as alegações do amigo no reality, afirmando que ele tem distorcido fatos e contando coisas que não existiram. "Não sou só eu que estou vendo isso e não foi só na história que ele contou da Jade, tiveram vários relatos dele que eu olhava ele falando e pensava 'ele está louco?'", afirmou.

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