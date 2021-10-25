Gui Araújo vence a Prova de Fogo em A Fazenda

Gui Araújo, 33, foi o vencedor da Prova de Fogo deste domingo em A Fazenda 13, na Record TV. O peão derrotou Dayane Mello, Marina Ferrari e Sthefane Matos, que foram para a Baia.
A prova consistia em um desafio de sorte e raciocínio. Os competidores precisavam escolher objetos e colocar sobre uma plataforma que ia puxando um balão para baixo em direção a objetos pontiagudos.
Aquele que estourasse o balão ia sendo desclassificado. Gui foi o último a ficar com o balão intacto e ganhou o Poder do Lampião, que é escolhido pelo público.
A apresentadora Adriane Galisteu, 48, explicou que o dono do poder dessa semana deve trocar o roceiro vetado da Prova do Fazendeiro por outro roceiro.
Tati Quebra Barraco foi puxada por Dayane, Marina e Sthefane para ser a quarta integrante.
A prova completa vai ser exibida nesta segunda-feira (25), às 22h45, na Record.