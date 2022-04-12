Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Juliette confirma presença no Coachella: 'Vou botar meu inglês para jogo'

Nas redes sociais, cantora disse que está animada para participar do festival de música
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 07:59

Juliette Freire deu um carro de presente para o irmão
Juliette Freire confirma presença no Coachella Crédito: Reprodução/Instagram @juliette
A campeã do BBB 21, Juliette Freire, contou que vai marcar presença no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo. Nas redes sociais, a paraibana disse que está animada e que vai publicar vários stories para os fãs acompanharem a experiência.
"Vou curtir os shows, passear, fazer um monte de coisas... vai ser massa! Tô animada", escreveu no Twitter. A paraibana vai assistir ao show de Anitta, que virou sua amiga após o reality show, e se apresenta no festival da Califórnia, nos Estados Unidos, nos dias 15 e 22 de abril.
Nos stories, Juliette ainda disse: "Eu acho que vai ser engraçado, eu falando o inglês que eu não sei". Na manhã desta segunda-feira, 11, a cantora publicou uma foto no Twitter e escreveu 'Good morning, everyone' ('Bom dia a todos', em português) e brincou: "Já estou treinando, me aguardem".

Veja Também

"Ser boi pra tu é suave", diz homem para Cauã Reymond em vídeo nas redes

Britney Spears anuncia gravidez: 'Espalhando muita alegria e amor'

"No Limite 2022" terá 24 participantes e será exibido três vezes por semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados