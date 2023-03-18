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José Mayer volta a ser internado em menos de um mês

Segundo o colunista, o ator teria chegado desorientado após um surto psicótico. Assessoria do hospital confirma a internação, mas não revela o motivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Março de 2023 às 09:38

O ator José Mayer
O ator José Mayer Crédito: Instagram/@josemayerarte
José Mayer voltou a ser internado nesta sexta-feira (17), na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da unidade confirmou a internação à Folha de São Paulo, mas afirmou que não irá divulgar o motivo nem boletins médicos.
Segundo o colunista Leo Dias, o ator foi internado com suspeita de surto psicótico. Fontes da coluna disseram que o Mayer chegou desorientado, mas, aparentemente, estável.
Na quinta-feira (16), o ator foi às redes sociais protestar contra a atitude de Patrícia Poeta durante o "Encontro", na TV Globo - emissora que foi desligado após acusações de abuso sexual. A apresentadora cortou a fala de Christiane Torloni sobre Mayer.
“Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro”, escreveu Mayer em seu perfil do Instagram.

SEGUNDA INTERNAÇÃO EM MENOS DE UM MÊS

Vale lembrar que em fevereiro, José Mayer já também foi internado por conta de problemas pulmonares. "Conforme publicado pela imprensa, procurei a Casa de Saúde São José depois de uma indisposição respiratória. Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias. Obrigado pela preocupação e carinho de todos", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

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