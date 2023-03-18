José Mayer volta a ser internado em menos de um mês

O ator José Mayer Crédito: Instagram/@josemayerarte

José Mayer voltou a ser internado nesta sexta-feira (17), na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da unidade confirmou a internação à Folha de São Paulo, mas afirmou que não irá divulgar o motivo nem boletins médicos.

Segundo o colunista Leo Dias, o ator foi internado com suspeita de surto psicótico. Fontes da coluna disseram que o Mayer chegou desorientado, mas, aparentemente, estável.

Na quinta-feira (16), o ator foi às redes sociais protestar contra a atitude de Patrícia Poeta durante o "Encontro", na TV Globo - emissora que foi desligado após acusações de abuso sexual. A apresentadora cortou a fala de Christiane Torloni sobre Mayer.

“Querida Torloni, apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro”, escreveu Mayer em seu perfil do Instagram.

SEGUNDA INTERNAÇÃO EM MENOS DE UM MÊS