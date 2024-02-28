Jorge Farias sai oficialmente do grupo Menos é Mais

Grupo Menos é Mais Crédito: Jhonnathas Franco

Jorge Farias, de 31 anos, foi desligado do grupo de pagode Menos é Mais, de acordo com um comunicado no Instagram.

"A Bem Dito Produções anuncia oficialmente o desligamento do artista Jorge Farias do Grupo Menos é Mais", dizia a publicação no stories da empresa. O cantor compartilhou a postagem em seu perfil pessoal.