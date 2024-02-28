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Pagode

Jorge Farias sai oficialmente do grupo Menos é Mais

Jorge segue na produção artística da produtora e como empresário de artistas como Lia Almeida e Benzadeus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 16:13

O grupo Menos é Mais é um dos nomes confirmados no Festival de Alegre 2023
Grupo Menos é Mais Crédito: Jhonnathas Franco
Jorge Farias, de 31 anos, foi desligado do grupo de pagode Menos é Mais, de acordo com um comunicado no Instagram.
"A Bem Dito Produções anuncia oficialmente o desligamento do artista Jorge Farias do Grupo Menos é Mais", dizia a publicação no stories da empresa. O cantor compartilhou a postagem em seu perfil pessoal.
Ainda de acordo com o anuncio, Jorge segue na produção artística da produtora e como empresário de artistas como Lia Almeida e Benzadeus. Segundo a colunista do Metrópole, Fábia Oliveira, o artista decidiu se afastar dos palcos devido a problemas psicológicos.

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