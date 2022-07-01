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Jojo Todynho se emociona com convite para ter quadro no 'Mais Você'

A apresentadora do matinal surpreendeu a cantora ao vivo; Jojo agradeceu e aceitou o convite
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 17:16

Jojo Todynho
Jojo Todynho Crédito: Reprodução @Jojotodynho
Nesta sexta-feira, dia 1º de julho, Jojo Todynho foi convidada para tomar café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. A cantora e apresentadora falou sobre a trajetória até se tornar conhecida no Brasil todo e também sobre seu casamento com Lucas Sousa.
Além disso, Jojo recebeu um convite inesperado de Ana Maria Braga, que a chamou para ter um quadro no matinal da Rede Globo. A ideia partiu de uma reportagem gravada pela cantora em Madureira, no Rio de Janeiro, e exibida pelo programa. No quadro, ela ouviu histórias das pessoas e deu conselhos sentimentais.
Satisfeita com o sucesso da reportagem, Ana Maria resolveu transformá-la em um quadro fixo do matinal. "Queria te fazer um convite ao vivo e a cores. Que tal se você fizesse um quadro desse aqui para a gente no Mais Você, uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, outros bairros", convidou a apresentadora.
Emocionada e surpresa, Jojo disse: "Você está me convidando para trabalhar com você? Vocês querem me matar. [...] A Jojo é uma construção de várias pessoas, eu tenho o mérito de ser quem eu sou, mas tive pessoas que me deram um empurrãozinho, tenho gratidão no meu coração. Gosto de lidar com as pessoas. Fico feliz e estou sem palavras."

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