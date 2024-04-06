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'Sou diferenciada'

Jojo Todynho rebate críticas por não gostar de palestra sobre direitos humanos

O nome da famosa repercute nas redes sociais na manhã deste sábado (6) após a influenciadora criticar uma palestra de direitos humanos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 13:17

Jojo Todynho
Jojo Todynho compartilhou conteúdos em seu perfil oficial de Instagram e disse que era melhor não ter ido ao evento Crédito: Reprodução/Instagram
O nome de Jojo Todynho repercute nas redes sociais na manhã deste sábado (6) após a influenciadora criticar uma palestra de direitos humanos. Ela compartilhou conteúdos em seu perfil oficial de Instagram e disse que era melhor não ter ido ao evento.
"Vou ser obrigada a tomar uma bebida. Numa boa, cheguei atrasada, mas era melhor não ter ido". Após a repercussão, o palestrante, o advogado Rodrigo Mondego, chamou a empresária de bolsonarista.
"Fiquei sabendo que uma famosa postou stories falando mal e que ficou até com dor de cabeça por nos assistir. Ter alguém se incomodando a esse ponto por aprender sobre o que são os direitos humanos em um curso de direito mostra a vala que é esse câncer chamado bolsonarismo."
Na manhã deste sábado (6), Jojo voltou ao seu perfil, reafirmou que não gostou da palestra por achar que o evento foi parcial e disse para Mondego aprender a ter profissionalismo. Ela ainda disse que o respeito está no diferente e falou ser diferenciada.
"Não quer dizer que eu não goste dos direitos humanos. Não gostei da palestra desse cidadão, levou para o achismo dele, veio dizer que eu sou bolsonarista. Eu nunca me posicionei, fica no achismo de vocês", falou. "Que tipo de advogada irei me tornar eu não sei, mas melhor do que você com certeza."
"Se expressar faz parte da diversidade. Pensa que só porque sou famosa não posso me posicionar? Vocês amam usar meu nome porque eu sou uma potência. Vocês têm medo da máquina que essa mulher vai se tornar."
Ela ainda disse que as pessoas querem ouvir o que é conveniente para elas e, se determinada linha de raciocínio não é seguida, os outros querem acabar com ela.

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