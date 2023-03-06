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Jojo Todynho entra na Justiça e pede R$ 100 mil caso ex-marido cite seu nome

Segundo O Globo, a cantora também pede uma indenização por danos morais contra Lucas Souza no mesmo valor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Março de 2023 às 12:08

Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro deste ano
Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro deste ano Crédito: Reprodução/Instagram
A história da separação de Jojo Todynho e Lucas Souza ganhou mais um capítulo. Segundo o jornalista Ancelmo Gois, do Globo, a cantora está processando o ex-marido para que ele não cite o nome dela em nenhum veículo de comunicação ou rede social. Caso descumpra com o pedido, Lucas deverá pagar R$ 100 mil cada vez que mencionar o nome de Jojo.
De acordo com a coluna, publicada no último sábado (4), a cantora também está pedindo uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil por estar "sendo vítima de violência psicológica". Segundo  o jornal, Jojo teria afirmado no processo que estaria sofrendo constrangimento desde o fim do casamento, em outubro do ano passado. 
A defesa da funkeira, segundo Ancelmo, anexou no processo mais de 30 links de entrevistas, postagens e mensagens em que Lucas chama a ex-mulher de "vagabunda de quinta", além de acusá-la de ter tido um caso com o ex-vereador Gabriel Monteiro.
Ainda segundo a coluna, a defesa da artista pede que Lucas seja intimado por meio eletrônico já que ele "está em endereço incerto e não sabido" desde a separação. O juiz do caso determinou que Lucas Souza se pronuncie e apresente sua defesa em até cinco dias após receber a intimação. 

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