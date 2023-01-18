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Joelma e filha são condenadas em R$ 800 mil por calote em apartamento

Documento mostra que imóvel não teve parcelas quitadas e depois foi abandonado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 14:52

A cantora Joelma
A cantora Joelma está sendo acusada de um calote de R$ 800 mil Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal
A cantora Joelma e sua filha terão de arcar com um valor superior a R$ 800 mil por calote. Segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás, a cantora comprou um apartamento de luxo na região em 2019 e na assinatura do contrato o transferiu para a herdeira. Porém, quem vendeu o imóvel não recebeu por ele. Procuradas, Joelma e a filha não comentaram.
De acordo com documento que a reportagem teve acesso, Natália Sarraff precisava pagar 11 prestações de R$ 120 mil no ano de 2019, o que equivalia a 3,2% do montante, mas só pagou uma pequena parte. O imóvel custou R$ 3,7 milhões. Além de não arcar com as parcelas, ela também não pagou despesas como IPTU, taxa condominial, água e energia, e ainda teria abandonado o local após alguns meses.
Foi então que o vendedor do apartamento de luxo entrou na Justiça para cancelar o contrato e receber uma indenização e todas as dívidas acertadas. No processo, a filha de Joelma alega que a pandemia fez com que não conseguisse arcar com os valores.
Porém, a juíza não levou essa hipótese em consideração, já que a quitação das mensalidades deveria ter acontecido num período anterior à chegada do coronavírus no Brasil.
Como resposta, Natália tentou acertar o pagamento de R$ 100 mil em dez prestações, mas não foi aceito pelo autor da ação.
Agora julgada, a ação prevê a condenação da ré com o pagamento de multa contratual, além de mais uma indenização, cujo total ultrapassa os R$ 800 mil.

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