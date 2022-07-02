João Côrtes sobre planos para o futuro: "Hollywood sempre foi um sonho"

Nós ainda estamos no processo de filmagem e faltam três semanas para finalizar. Está sendo uma jornada linda, de muita troca e aprendizado. E muitas risadas! É uma série de comédia com um humor mega inteligente, sarcástico, perspicaz... Um texto extremamente bem escrito de Thais Pontes, Renata Andrade, Chico Mattoso e Antonio Prata, com uma direção ultrassensível de Henrique Sauer e um elenco de "super-heróis". Sou fã absoluto de todos ali. E isso faz toda a diferença. Meu personagem é o Celso Tadeu, uma figura carismática que - durante o dia - trabalha no supermercado Encantados como anunciante dos produtos, sempre usando uma voz de locutor empostada. Como se já não fosse divertido o suficiente, ele ainda usa patins pra se locomover pelo mercado. E, de noite, quando o mercado vira escola de samba, Celso é o coreógrafo da comissão de frente. Ele tem o sonho de ser artista da Broadway, de performar pelos palcos do mundo. Celso tem sido um processo de muita cura para mim, em muitas camadas, mas principalmente por ser o único personagem da comunidade LGBTQIAP+ da série... Por enquanto.