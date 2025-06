Tiktok

'Jesus era resenha': A tiktoker que viralizou narrando histórias da Bíblia em tom de fofoca

Bióloga e sem religião, Vevito atrai fiéis e curiosos ao contar passagens bíblicas com didática, bom humor e citações a produções pop, como o anime Naruto

Publicado em 6 de junho de 2025 às 12:02

A tiktoker Vevito: 'A história de Judas é um babado' Crédito: Instagram/@vevitolas

Você já se perguntou o que acontece depois que Cristo ressuscita no domingo de Páscoa? "Depois que ele volta, ele faz o quê? Uma hora ele tem que ir embora, senão ele tava aí dando rolê até hoje", diz Verônica Tozarini, 27, conhecida como Vevito, em um vídeo no Tiktok.>

Foi respondendo a essa pergunta, desse jeito sem rodeios, que a influenciadora estourou na rede social. (spoiler: Jesus passa 60 dias sobre a terra e "sobe aos céus" no Corpus Christi).>

Filha de pai ateu e mãe agnóstica, Vevito cresceu sem contato com nenhuma religião. Formou-se em biologia, mas se encontrou na comunicação e marketing. Especializou-se em futebol americano e chegou a ser comentarista da modalidade na RedeTV!. Antes de estourar com as leituras bíblicas, já era influenciadora, mas para um público nichado do esporte.>

A ideia de ler a Bíblia surgiu como quase tudo na vida dela: pela curiosidade. Encontrou em casa um exemplar, lembrança da época em que estudou em um colégio católico de São Paulo. Resolveu ler após ser desafiada por uma amiga. "Meu maior ídolo do K-pop é cristão e minha amiga falou que ele não ia gostar de mim porque eu não sabia nada de Cristo", conta à Folha de S.Paulo.>

>

Instigada pelo desafio, começou a ler e se entusiasmou com o livro sagrado. "Tinha coisas ali que eu nunca tinha ouvido falar, a história de Judas é um babado", conta, com seu linguajar que conquistou as redes. Quando algum trecho chamava atenção, ela enviava áudios aos amigos narrando a passagem de forma natural, como se contasse o enredo de um livro ou série.>

O sucesso foi tanto que os amigos insistiram para que Vevito gravasse um vídeo para o Tiktok. O estouro veio: ela conseguiu mais de 700 mil curtidas e "furou a bolha". Hoje já tem cerca de 500 mil seguidores e é monetizada na rede chinesa.>

"Jesus era um cara muito resenha", diz ela em um dos vídeos. Em outro, compara a história de Cristo ao anime "Naruto". E faz uma aposta: a de que o criador do "Naruto" também se inspirou na Bíblia. "A história da 'Quarta Guerra Ninja' é muito parecida com a do Apocalipse", compara.>

FORÇA SUPERIOR

Vevito se define como uma pessoa espiritualizada, mas diz não acreditar em um Deus "do jeito que a maioria das pessoas acredita", diz. "Acredito mais em uma força superior", explica.>

Mesmo sem conexão com nenhuma fé específica, ela acaba atraindo fiéis e até líderes religiosos. "Tem pastores que reagem aos meus vídeos e eles são muitos queridos, me tiram dúvidas", conta ela, que, em um desses vídeos, pergunta se Emanuel era o "vulgo" de Jesus.>

"Muita gente diz que Deus está me usando para espalhar a palavra. Não acho que seja o caso, não sou tão importante assim. Mas agradeço, acho fofo", diz.>

Claro que também há haters, afinal, estamos falando de internet. "Algumas pessoas comentam falando que para ler a Bíblia é preciso ter discernimento do Espírito Santo. Mas eu tô lendo pela mais pura curiosidade histórica", conta.>

Apesar disso, se sente tocada com os ensinamentos. "Acho que a Bíblia tem essa força justamente porque passa a mensagem sobre amor. E nisso eu acredito. Acredito no uso dessa palavra para pregar o bem. Só não acredito quando usam para pregar preconceito e intolerância, justificar certos atos que não concordo.">

Este vídeo pode te interessar