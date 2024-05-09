Neymar emprestou um avião particular para resgatar vítimas mais graves das enchentes na região. Na última quarta (8), a aeronave transportou para um hospital uma mulher que necessitava de ajuda médica. Não se sabe o atual estado de saúde dela.

Jatinho de Neymar ajuda no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Instagram

Na terça (7), o atleta já havia mandado um jatinho particular repleto de mantimentos aos mais necessitados.

Pelas redes sociais, o jogador lamentou o que acontece no Sul do Brasil. "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independentemente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração", começou na postagem.

"Não curto postar tudo o que faço ou ajudo, porque quem faz é pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem", emendou ele, que agradeceu aos pilotos e todas as pessoas envolvidas.

Segundo dados da Defesa Civil divulgados na noite desta terça (7), 401 dos 497 municípios do estado --o equivalente a 80% das cidades gaúchas-- já foram afetados de alguma forma pelas chuvas.