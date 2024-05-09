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Ajuda de Neymar no RS

Jatinho de Neymar ajuda no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul

Neymar enviou um avião particular para ajudar as buscas no Rio Grande do Sul.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 10:50

Neymar emprestou um avião particular para resgatar vítimas mais graves das enchentes na região. Na última quarta (8), a aeronave transportou para um hospital uma mulher que necessitava de ajuda médica. Não se sabe o atual estado de saúde dela.
Jatinho de Neymar ajuda no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul
Jatinho de Neymar ajuda no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Instagram
Na terça (7), o atleta já havia mandado um jatinho particular repleto de mantimentos aos mais necessitados.
Pelas redes sociais, o jogador lamentou o que acontece no Sul do Brasil. "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independentemente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração", começou na postagem.
"Não curto postar tudo o que faço ou ajudo, porque quem faz é pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem", emendou ele, que agradeceu aos pilotos e todas as pessoas envolvidas.
Segundo dados da Defesa Civil divulgados na noite desta terça (7), 401 dos 497 municípios do estado --o equivalente a 80% das cidades gaúchas-- já foram afetados de alguma forma pelas chuvas.
Ao todo, já são 100 mortes, 48 mil desabrigadas (que necessitam de abrigo do poder público) e 1,4 milhão de pessoas prejudicadas.

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