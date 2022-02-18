Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
Sem gingado

Jade se recusa a dançar em ação no reality após trauma por vídeo no TikTok

A influenciadora Jade Picon chamou a atenção nesta quinta (17) no Big Brother Brasil 22 ao se recusar a participar de uma ação promocional realizada dentro do reality e que envolvia uma aula de dança para os brothers
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 10:05

Jade Picon ao saber que Arthur Aguiar
Jade  se recusou a participar de uma ação promocional realizada no reality Crédito: TV Globo/Reprodução
A influenciadora Jade Picon, 20, chamou a atenção nesta quinta (17) no Big Brother Brasil 22 ao se recusar a participar de uma ação promocional realizada no reality e que envolvia uma aula de dança para os brothers.
Ela disse que não estava se sentindo bem. Nas redes sociais, porém, a equipe da sister lembrou que logo quando entrou no BBB 22, Jade falou, em conversa com Naiara Azevedo e Brunna Gonçalves, que ficou traumatizada após fazer uma dança no TikTok e ser alvo de críticas e zombaria na web.
"Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok e entrei nos trending topics do Twitter [...] fiquei traumatizada. Falei: 'Nunca mais na minha vida", disse.
"Jade não participou da ação da dança por não se sentir confortável em dançar e não estar muito bem. Quem acompanha sabe que Jade já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar", publicou a equipe de Jade nas redes da influenciadora.
Fãs da sister relembraram que o vídeo polêmico foi publicado por ela em 2020. Na ocasião, ela dançava a música "Savage", de Megan Thee Stallion.

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados