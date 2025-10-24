Orgulho nacional

Itália inaugura rua em homenagem a Eunice Paiva, inspiração de 'Ainda Estou Aqui'

Filhos da viúva de Rubens Paiva e descendente de italianos participam da cerimônia em Bari

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:56

Em 1996, Eunice Paiva recebeu certidão de óbito de Rubens Paiva, desaparecido desde 1971 Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Neste sábado (25), a cidade de Bari, na Itália, inaugura a Via Maria Eunice Facciolla Paiva, rua batizada em homenagem à advogada e protagonista do vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025, "Ainda Estou Aqui". Quatro de seus cinco filhos -Vera, Ana Lúcia, Maria Beatriz e Marcelo Rubens Paiva- estarão presentes na cerimônia.

Escritor e autor do livro que inspirou o longa de Walter Salles, Marcelo celebrou a homenagem:"Passei anos escrevendo e dando entrevistas sobre o meu pai e o desaparecimento dele. Agora é a vez da minha mãe", contou ao Estadão.

Ele continuou: "Ela se transformou em uma heroína numa sociedade que, até pouco tempo atrás, a via apenas como uma viúva. Hoje, é reconhecida como uma mulher fundamental na luta democrática."

O filme "Ainda Estou Aqui" foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza de 2024, onde recebeu quase dez minutos de aplausos. A tradução italiana do livro já está em sua sexta edição.

"Agora, com o filme, a Itália se apaixonou por ela. Aqui, ela é chamada de Maria Facciolla, não de Eunice Paiva", disse Marcelo. Eunice morreu no dia 13 de dezembro de 2018, aos 86 anos, em São Paulo, após uma luta de 14 anos contra o Alzheimer. Mulher de Rubens Paiva, ex-deputado cassado em 1964 e desaparecido, após ser preso pela pela ditadura militar no Rio de Janeiro, ela recebeu a certidão de óbito do marido em 1996.

Segundo a família, o sobrenome "Facciolla" vem de Polignano a Mare, no sul da Itália, cidade natal do pai de Eunice, de onde partiram muitos imigrantes rumo ao Brasil no fim do século XIX.

Este vídeo pode te interessar