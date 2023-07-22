Isis Valverde diz que não fará mais novelas após deixar a Globo

Isis revelou que interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme com estreia prevista ainda para este ano Crédito: Reprodução @Isisvalverde

A atriz Isis Valverde decidiu satisfazer a curiosidade de seus fãs ao responder perguntas em sua caixinha no Instagram, nesta sexta-feira (21). Através dos stories, ela compartilhou detalhes sobre seus trabalhos recentes e projetos futuros. Ela deixou a Globo, oficialmente, em 2022.

Entre as novidades, Isis revelou que interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme com estreia prevista ainda para este ano. Além disso, a atriz mencionou que tem mais projetos a caminho, incluindo duas séries, porém, optou por não divulgar mais detalhes sobre esses trabalhos que estão previstos apenas para o próximo ano.

Quando questionada sobre um possível retorno às novelas, a atriz foi direta: "Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes".