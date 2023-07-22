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Novos trabalhos

Isis Valverde diz que não fará mais novelas após deixar a Globo

Através dos stories, ela compartilhou detalhes sobre seus trabalhos recentes e projetos futuros. Ela deixou a Globo, oficialmente, em 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 08:48

Isis Valverde
Isis revelou que interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme com estreia prevista ainda para este ano Crédito: Reprodução @Isisvalverde
A atriz Isis Valverde decidiu satisfazer a curiosidade de seus fãs ao responder perguntas em sua caixinha no Instagram, nesta sexta-feira (21). Através dos stories, ela compartilhou detalhes sobre seus trabalhos recentes e projetos futuros. Ela deixou a Globo, oficialmente, em 2022.
Entre as novidades, Isis revelou que interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme com estreia prevista ainda para este ano. Além disso, a atriz mencionou que tem mais projetos a caminho, incluindo duas séries, porém, optou por não divulgar mais detalhes sobre esses trabalhos que estão previstos apenas para o próximo ano.
Quando questionada sobre um possível retorno às novelas, a atriz foi direta: "Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes".
Relembrando alguns momentos marcantes em sua carreira, a atriz compartilhou lembranças divertidas de personagens que interpretou em novelas. Ela destacou a experiência de interpretar Suellen em "Avenida Brasil" e Rakelli em "Beleza Pura". Segundo Isis, estes foram papéis que a fizeram rir muito durante as gravações, chegando ao ponto de não conseguir conter o riso em algumas cenas

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