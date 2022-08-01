Isis Valverde deixa a Globo após 17 anos: ' A vida segue'

Isis Valverde Crédito: Reprodução @Isisvalverde

Isis Valverde,35, anunciou que não é mais funcionária da Globo. Nesta segunda-feira (1), ela fez um texto revelando que está de saída da emissora após 17 anos e ressaltou que era um "até breve". A atriz não teve seu contrato fixo renovado com a empresa e agora, como a grande a maioria dos artistas, poderá ser chamada para trabalhar por obras.

"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim", começou ela, no Instagram.

No post, Isis compartilhou uma sequência de fotos de algumas de suas personagens e agradeceu as oportunidades na Globo. "[A Globo foi] Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram 17 anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer", explicou a atriz, cujo o último trabalho foi "Amor de Mãe", novela encerrada em 2021.