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Televisão

Isis Valverde deixa a Globo após 17 anos: ' A vida segue'

Atriz não teve o contrato renovado com a emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:19

Isis Valverde
Isis Valverde Crédito: Reprodução @Isisvalverde
Isis Valverde,35, anunciou que não é mais funcionária da Globo. Nesta segunda-feira (1), ela fez um texto revelando que está de saída da emissora após 17 anos e ressaltou que era um "até breve". A atriz não teve seu contrato fixo renovado com a empresa e agora, como a grande a maioria dos artistas, poderá ser chamada para trabalhar por obras.
"Nunca pensei que estaria pronta pra essa 'carta aberta'. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos! Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim", começou ela, no Instagram.
No post, Isis compartilhou uma sequência de fotos de algumas de suas personagens e agradeceu as oportunidades na Globo. "[A Globo foi] Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram 17 anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer", explicou a atriz, cujo o último trabalho foi "Amor de Mãe", novela encerrada em 2021.
Ela ainda encerrou o texto dando a entender que não descarta voltar à emissora em futuros projetos. "Esse texto não é um adeus e sim um 'até breve'. As portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão! Assinado: Sua menina".

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