Irmão de MC Cabelinho troca alianças com tio de Tatá Werneck

Tudo indica que Tatá Werneck e MC Cabelinho em breve serão parentes. Isso porque o modelo Marcus Vinicius, irmão caçula do funkeiro, revelou em suas redes sociais que trocou alianças com o namorado, o chef de cozinha Yan Brito, que é tio de Tatá.
O casal assumiu a relação em outubro de 2023. O parentesco do chef de cozinha com Tatá Werneck foi revelado por ela mesma em 2020.
Na ocasião, a atriz brincou com o fato de Yan ser bem mais jovem e o chamou de "tio gato". "Acreditem se quiser, ele é meu tio", escreveu Tatá.
Yan Brito, 25, é filho da fotógrafa Glayse Brito com o avô de Tatá Werneck, em seu segundo casamento. Já Marcus Vinicius e o Cabelinho são menos próximos. O funkeiro e o modelo não se seguem nas redes sociais.