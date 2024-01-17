Irmão de MC Cabelinho troca alianças com tio de Tatá Werneck

Modelo Marcus Vinicius, irmão caçula do funkeiro, revelou em suas redes sociais que trocou alianças com o namorado, o chef de cozinha Yan Brito, que é tio da humorista
Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 10:50

Marcus Vinícius e Yan Brito: casal trocou alianças Crédito: Reprodução/Instagram
Tudo indica que Tatá Werneck e MC Cabelinho em breve serão parentes. Isso porque o modelo Marcus Vinicius, irmão caçula do funkeiro, revelou em suas redes sociais que trocou alianças com o namorado, o chef de cozinha Yan Brito, que é tio de Tatá.
O casal assumiu a relação em outubro de 2023. O parentesco do chef de cozinha com Tatá Werneck foi revelado por ela mesma em 2020.
Na ocasião, a atriz brincou com o fato de Yan ser bem mais jovem e o chamou de "tio gato". "Acreditem se quiser, ele é meu tio", escreveu Tatá.
Yan Brito, 25, é filho da fotógrafa Glayse Brito com o avô de Tatá Werneck, em seu segundo casamento. Já Marcus Vinicius e o Cabelinho são menos próximos. O funkeiro e o modelo não se seguem nas redes sociais.

