Integrante do grupo de k-pop LOONA é expulsa por 'abuso de poder'

Chuu é expulsa do grupo de k-pop Loona Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Chuu, nome artístico de Kim Ji-woo, foi expulsa do grupo de k-pop LOONA. A informação foi confirmada pela gravadora Blockberry Creative, que cuida carreira da banda sul-coreana nesta sexta-feira, 25.

De acordo com o comunicado, o motivo da remoção da artista foi uso de linguagem violenta e abuso de poder com funcionários da empresa e outras integrantes.

"Recentemente, ouvimos relatos de abuso de poder, como a linguagem violenta de Chuu em relação à nossa equipe. Após investigação, os fatos foram esclarecidos e o representante da empresa está se desculpando e confortando a equipe, e a empresa decidiu assumir a responsabilidade e remover Chuu do LOONA", diz a nota.

A declaração ainda afirma que o restante dos membros do LOONA vão "trabalhar o máximo possível para que um incidente como esse nunca mais aconteça no futuro, não importa o que aconteça", e para que ajam "com respeito e gratidão".

Além de se tornar conhecida pela participação no LOONA, a imagem de Chuu ficou famosa no Brasil por conta de alguns memes nas redes sociais.

expulsaram a chuu do loona, que absurdo! e agora, como fica o meme da chuu do loona??? pic.twitter.com/cPR83uAFXU — emily ? (@emilysantz) November 25, 2022

Com a saída dela, o grupo passa a ter 11 integrantes. A artista fazia parte da banda desde sua formação em 2017, mas a relação com a gravadora já não parecia boa há algum tempo.

Em março deste ano, o jornal sul-coreano Wikitree divulgou que Chuu teria aberto um processo contra a empresa para suspender seu contrato.

O comunicado da Blockberry Creative, no entanto, não fala sobre essa questão. "Pedimos desculpas aos fãs que amaram e apoiaram o LOONA até agora e pedimos seu sincero perdão por não podermos ter 12 membros juntos até o fim", diz.

Nas redes sociais, alguns fãs se pronunciarem em defesa da artista e acusaram a gravadora de manipular a situação.

A Chuu foi expulsa (leia-se "Demitida") do Loona



Os caras acharam que colaria mandar um "abuso de poder" pra mina que nem poder tinha JDJDKFKGKGKKGK



A Chuu foi demitida por pedir salário e mínimas condições de cumprir a agenda, sendo que a empresa tava a negligenciando pra krl pic.twitter.com/bf3WYkNrI5 — Idols Torcendo o Brasil?? (@ITPTBR) November 25, 2022

eu praticamente vi a chuu nascer no grupo, lembro que assim que o primeiro teaser dela saiu todo mundo ficou apaixonado por ela, pelo carisma natural e pelo conceito do seu futuro mv solo



ver ela sendo retirada assim não entra na minha cabeça de forma alguma, juro à vocês. — guarda-costas da vivi (@APOKlMLIPSE) November 25, 2022

vou sentir delas todas juntas, isso quebra tanto o meu coração, a chuu sempre foi um amor de pessoa, essa empresa lixo sempre conseguiu estragar tudo delas. eu vou sentir muito a sua falta chuu, eu só quero ver vcs juntas novamente felizes. #ThankYouChuu pic.twitter.com/N3NvXQa4lg — laliz thankyouchuu (@wonleesfelix) November 25, 2022

a chuu sendo expulsa do loona por reivindicar os diretos dela e ainda existem pessoas com a coragem de falar que idol e empresa são uma família — mari (@thvlepathy) November 25, 2022