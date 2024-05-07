Inri Cristo, catarinense que se diz Jesus reencarnado, altera nome

Álvaro Thais, conhecido como Inri Cristo, alterou documentos para nome do profeta Crédito: Reprodução/Instagram/@_inricristo

Álvaro Thais, 76, catarinense que se diz a reencarnação de Jesus, conseguiu mudar o seu nome para Inri Cristo Thais nos documentos oficiais. O idoso que acredita ser o novo profeta retirou o nome de batismo e adotou oficialmente o nome do profeta.

O religioso havia incluído os nomes "Inri Cristo", chamando-se "Álvaro Inri Cristo Thais" desde o ano 2000, por meio de uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Uma Discípula e assessora da SOUST (Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade), confirmou à reportagem que o nome de batismo foi retirado em março deste ano.

A alteração foi facilitada após a aprovação de Lei que permite a troca de nome e sobrenome no cartório, sem ação judicial. O código foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência em 2022.