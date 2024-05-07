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Inri Cristo, catarinense que se diz Jesus reencarnado, altera nome

Idoso de 76 anos usou Lei federal para mudar documentos oficiais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 08:21

Álvaro Thais, conhecido como Inri Cristo, alterou documentos para nome do profeta
Álvaro Thais, conhecido como Inri Cristo, alterou documentos para nome do profeta Crédito: Reprodução/Instagram/@_inricristo
Álvaro Thais, 76, catarinense que se diz a reencarnação de Jesus, conseguiu mudar o seu nome para Inri Cristo Thais nos documentos oficiais. O idoso que acredita ser o novo profeta retirou o nome de batismo e adotou oficialmente o nome do profeta.
O religioso havia incluído os nomes "Inri Cristo", chamando-se "Álvaro Inri Cristo Thais" desde o ano 2000, por meio de uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Uma Discípula e assessora da SOUST (Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade), confirmou à reportagem que o nome de batismo foi retirado em março deste ano.
A alteração foi facilitada após a aprovação de Lei que permite a troca de nome e sobrenome no cartório, sem ação judicial. O código foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência em 2022.
Inri Cristo ficou conhecido após aparecer em dezenas de programas de televisão e emissoras de rádio nas décadas de 80 e 90, apresentando-se como a reencarnação de Jesus. O religioso criou a doutrina SOUST (Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade) e atualmente vive em uma chácara a 30 km da região central de Brasília. Ele conta com 15 discípulas mulheres e três discípulos homens.

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