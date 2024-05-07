Show de Madonna terá reprise no Multishow e Globoplay no final de semana

A cantora americana Madonna durante o show The Celebration Tour,na praia de Copacabana, Rio de Janeiro Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Perdeu o show da Madonna na praia de Copacabana e não conseguiu acompanhar a transmissão no sábado? O streaming Globoplay e o canal Multishow vão reprisar a apresentação neste final de semana -às 22h30 no sábado (11), e 20h no domingo (12).

O evento foi originalmente exibido também na TV Globo, e, na ocasião, parte do público acreditou que a gravação seria disponibilizada no Globoplay. Mas o evento não ficará no catálogo em vídeo sob demanda por questão de direitos, diz a assessoria da plataforma.

Enquanto não havia notícias de novas formas de ver o show oficialmente, circulam nas redes sociais e no YouTube trechos da apresentação e mesmo a transmissão na íntegra, gravadas diretamente pelo público.

A transmissão do show elevou os índices da emissora em todo o Brasil. Segundo dados consolidados de audiência, divulgados pela Globo nesta segunda (6), o evento marcou 17 pontos de audiência com picos de 22 em São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil, em sua exibição, das 21h35 às 1h13.

No mesmo horário, SBT e Record empataram no segundo lugar com três pontos cada uma. Band e RedeTV! marcaram um ponto cada. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista. Na semana passada, a Globo alcançou 14 pontos na mesma faixa horária do show.

Por uma exigência da cantora, a show foi exibido na TV com um delay de 12 minutos em relação ao que acontecia nas areias de Copacabana.