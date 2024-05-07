Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  William Bonner apresenta o Jornal Nacional em Porto Alegre e se emociona ao falar de tragédia
Televisão

William Bonner apresenta o Jornal Nacional em Porto Alegre e se emociona ao falar de tragédia

Apresentador entrevistou governador e socorristas ao vivo e deu destaque à cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 08:16

William Bonner apresenta o JN em Porto Alegre Crédito: Reprodução/Globo
Com microfone da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e vestindo camiseta em vez do costumeiro terno e gravata, William Bonner apresentou o Jornal Nacional direto de Porto Alegre nesta segunda-feira (6).
"O drama que o povo gaúcho está enfrentando é incomparável", afirmou Bonner na abertura do jornal. Foi a primeira edição do JN fora da bancada desde 2022. O jornalístico dedicou boa parte do tempo de TV à cobertura da tragédia das chuvas no estado.
Bonner entrevistou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao vivo, e chamou flashes de repórteres nas cidades onde a situação das enchentes está mais grave, como Roca Sales e Canoas.
Bonner também entrevistou socorristas voluntários e se emocionou discretamente, com o olhar abaixado, ao final de uma das reportagens.
O apresentador ainda anunciou que a Globo doou mantimentos e recursos para uma instituição beneficente que está atuando na região. O valor deverá ser utilizado na construção de um hospital de campanha.
Até o momento, 85 mortes foram confirmadas em decorrência das chuvas no estado. O número de desabrigados passa de 47 mil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

jornal nacional Televisão william bonner
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados