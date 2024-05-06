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Jornalismo

William Bonner viaja para o RS, e JN terá 1ª edição fora da bancada desde 2022

Apresentador viajou para o Rio Grande do Sul para cobrir de perto as enchentes que causaram uma tragédia no estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 16:10

William Bonner vai apresentar o JN fora da bancada Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Pela primeira vez em um ano e meio, a edição do Jornal Nacional, da Globo, será apresentada fora da bancada. O apresentador William Bonner viajou nesta segunda-feira (6) para o Rio Grande do Sul para cobrir de perto as enchentes que causaram uma tragédia no estado.
A última vez que isto aconteceu foi em 31 de dezembro de 2022, quando Bonner comandou o JN em Brasília na véspera da posse do terceiro mandato de Lula.
Para fatos internacionais, Bonner não viaja para fora do Brasil desde 2016, quando comandou o principal telejornal do país em Washington, nos Estados Unidos, para a cobertura das eleições americanas.
Bonner viajou ao estado em carona de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que tem levado mantimentos para a região. O dinheiro da passagem será doado para Globo a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
A mudança de cobertura da Globo acontece após o agravamento das consequências das enchentes, e pelo tempo dado por outras emissoras para o que acontece no Rio Grande do Sul.
Nesta segunda, o Bom Dia Brasil já foi ancorado de Porto Alegre pela apresentadora Ana Paula Araújo. Patrícia Poeta também viajou para o estado, e comandou o Encontro nesta segunda (6) diretamente da capital gaúcha.
Além de Bonner, o jornalista Marcelo Cosme está a caminho. Ele também apresentará o programa Em Pauta, exibido no horário nobre da GloboNews, diretamente do Rio Grande do Sul.
Desde a semana passada, outras TVs estão no estado. A Record derrubou toda a sua programação para o Rio Grande do Sul no último domingo (5) para falar das enchentes. A emissora de Edir Macedo liderou a audiência em Porto Alegre durante todo o dia.
Já a Band enviou Joana Treptow e Felipe Vieira, que desde a semana passada, cobrem como repórteres as enchentes. O SBT enviou a âncora Márcia Dantas, do Tá na Hora, nesta segunda (6) para realizar reportagens. A RedeTV! não fez grandes mobilizações.

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