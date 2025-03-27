‘Inocência atraente’, diz Nicole Kidman sobre sua personagem em novo filme

Se tem algo que Nicole Kidman sabe fazer bem, além de atuar, é nos deixar intrigados. Por isso nós, de HZ, acompanhamos de perto os bastidores do seu novo thriller "Holland", onde atua como protagonista e produtora. Durante a coletiva de imprensa, a atriz de Hollywood contou detalhes da produção dirigida por Mimi Cave.

"Holland" entrou no catálogo do Prime Video nesta quinta-feira (27). Antes de mais nada, e sem spoilers, podemos adiantar que o filme promete surpreender o público com uma narrativa envolvente, repleta de reviravoltas e segredos sombrios.

Nicole Kidman estrela novo filme da Prime Video, "Holland" Crédito: Courtesy of Prime

Uma história de aparências e segredos

No longa, Nicole Kidman dá vida à meticulosa professora Nancy Vandergroot, que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado do marido Fred (interpretado por Matthew Macfadyen) e do filho Harry (Jude Hill). No entanto, sua rotina pacata na pequena cidade de Holland, Michigan, começa a se desdobrar em uma trama sombria quando ela e seu colega de trabalho Dave (Gael García Bernal) começam a suspeitar de um segredo obscuro. O que eles descobrem coloca em xeque tudo o que Nancy acreditava ser real.

"Holland" estreou no catálogo da Prime Video nesta quinta-feira (27) Crédito: Courtesy of Prime

Durante a coletiva, a diretora Mimi Cave ressaltou que um dos maiores desafios do filme foi equilibrar as diferentes jornadas emocionais dos personagens. “Em um momento você está rindo, no outro está apreensivo. Espero que o público acompanhe essas emoções e tenha uma experiência imersiva”, disse Cave.

Nicole Kidman e o desejo de se desafiar

Com uma carreira repleta de papéis desafiadores, Nicole Kidman explicou que o convite para estrelar "Holland" foi mais um passo em sua busca por personagens complexos e intrigantes. “Não me considero uma atriz que precisa ser sempre a principal de um filme. O que eu amo é criar personagens. Nancy tem uma certa inocência atraente, e eu queria explorar isso. Fazer parte desse processo criativo é o que me motiva como artista”, afirmou a atriz.

"Holland" estreou no catálogo da Prime Video nesta quinta-feira (27) Crédito: Courtesy of Prime

Como produtora, Nicole também destacou a importância de delegar funções para se concentrar em sua atuação, mas não escondeu que precisou intervir em momentos pontuais. “A diretora é a líder e estou aqui para ser dirigida por ela. Mas, se houver uma crise, com certeza estou lá. Durante a produção, tivemos algumas situações em que precisei tomar a frente, mas sempre priorizando o trabalho da Mimi”, explicou.

A atriz também fez questão de elogiar Gael García Bernal, que interpreta Dave, seu parceiro de cena no filme. “Eu me lembro do momento em que Gael disse ‘sim’ para o projeto. Fiquei muito animada porque sabia que esse romance teria uma abordagem diferente. Ele consegue me fazer rir, mas também traz muita sensibilidade como ator”, revelou Kidman.

Nicole Kidman estrela novo filme da Prime Video, "Holland" Crédito: Jaclyn Martinez

A cumplicidade entre os atores

Gael García Bernal, por sua vez, destacou a dinâmica entre seu personagem e o de Nicole. “O Dave é um homem solitário, que tem dificuldade de se conectar com as pessoas. Mas a Nancy o vê de verdade, e a partir daí, tudo muda”, contou o ator. Ele também não escondeu a admiração por sua colega de elenco. “Trabalhar com a Nicole foi uma bênção. Admiro muito sua carreira”.

O ator Gael García Bernal interpreta Dave em "Holland" Crédito: Courtesy of Prime

Além do trabalho intenso em cena, o elenco encontrou momentos de descontração durante as gravações. “Jogamos muito pickleball entre as filmagens. Essas atividades ajudam a construir uma boa relação entre a equipe e tornam tudo mais divertido”, compartilhou Nicole.

Um filme que brinca com a percepção do público

Segundo Nicole Kidman, "Holland" é um daqueles filmes que desafiam as certezas do espectador. “Você acha que é uma coisa, mas logo percebe que não é bem assim. Por isso, é essencial prestar atenção desde o começo e seguir as pistas”, alertou a atriz.

A diretora Mimi Cave reforçou que o filme explora a complexidade das relações humanas e como as aparências podem enganar. “Cada personagem traz uma conexão única com a história, e foi um prazer trabalhar com um elenco tão talentoso”, disse.

Nicole Kidman estrela novo filme da Prime Video, "Holland" Crédito: Jaclyn Martinez