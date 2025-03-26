'Adolescência' já é a minissérie de maior audiência na história da Netflix

Owen Cooper em cena da série 'Adolescência' Crédito: Courtesy of Netflix

"Adolescência" já se tornou a minissérie de maior audiência em toda a história da Netflix.

A atração somou 66,3 milhões de visualizações na plataforma em apenas 12 dias de cartaz. Os números foram divulgados pela própria Netflix e repercutidos pela revista Variety.

Somente no dia 13 de março, quando foi lançada, "Adolescência" já atingira 24 milhões de reproduções.