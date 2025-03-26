'Adolescência' já é a minissérie de maior audiência na história da Netflix

"Adolescência" já se tornou a minissérie de maior audiência em toda a história da Netflix.
A atração somou 66,3 milhões de visualizações na plataforma em apenas 12 dias de cartaz. Os números foram divulgados pela própria Netflix e repercutidos pela revista Variety.
Somente no dia 13 de março, quando foi lançada, "Adolescência" já atingira 24 milhões de reproduções.
Existe, inclusive, a possibilidade de a obra ganhar uma segunda temporada, ainda não confirmada. A narrativa deste primeiro ano gira em torno de Jamie Miller (Owen Cooper), um garoto de 13 anos que é preso como suspeito do assassinato de uma colega de escola, Katie Leonard (Emilia Holliday).