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'Adolescência' já é a minissérie de maior audiência na história da Netflix

Atração somou 66,3 milhões de visualizações na plataforma em apenas 12 dias de cartaz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Março de 2025 às 08:18

Owen Cooper em cena da série 'Adolescência'
Owen Cooper em cena da série 'Adolescência' Crédito: Courtesy of Netflix
"Adolescência" já se tornou a minissérie de maior audiência em toda a história da Netflix.
A atração somou 66,3 milhões de visualizações na plataforma em apenas 12 dias de cartaz. Os números foram divulgados pela própria Netflix e repercutidos pela revista Variety.
Somente no dia 13 de março, quando foi lançada, "Adolescência" já atingira 24 milhões de reproduções.
Existe, inclusive, a possibilidade de a obra ganhar uma segunda temporada, ainda não confirmada. A narrativa deste primeiro ano gira em torno de Jamie Miller (Owen Cooper), um garoto de 13 anos que é preso como suspeito do assassinato de uma colega de escola, Katie Leonard (Emilia Holliday).

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