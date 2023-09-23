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Influenciador que popularizou lives de NPC revela quanto ganhou e diz que doou tudo para a caridade

Felca ficou conhecido por trazer as lives de NPC para o Brasil e inaugurar nova moda na plataforma; ‘Todo o dinheiro que vocês me deram com live, eu vou doar”, contou ele, que disse não ter objetivo de lucrar com o conteúdo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 11:38

Felca diz que vai doar todo o dinheiro recebido nas lives NPC
Felca diz que vai doar todo o dinheiro recebido nas lives NPC Crédito: Instagram
O influenciador Felipe Bressanim, ou Felca, ficou conhecido por popularizar as lives de NPC no Brasil – um formato curioso em que a pessoa finge ser um personagem de jogo, interagindo conforme a demanda de seguidores. Em vídeo publicado na madrugada deste sábado, 23, ele mostrou o resultado desses conteúdos: 31 mil reais, que ele afirma ter doado inteiramente para instituições de caridade.
Felca notou o potencial desse formato quando ainda não havia chegado no País, mas já era frequentemente feito por influenciadores em outros lugares. "Nem ele imaginava a febre virtual que causaria", narra o vídeo.
Quando começou suas lives, em três dias, Felca diz ter alcançado um milhão de seguidores. Muitas pessoas começaram a fazer o mesmo e os NPCs se tornaram a grande moda do momento. O influenciador também recebia muitas críticas: "Destruiu o TikTok", apontou um internauta.
O sucesso do formato foi tanto que a plataforma chegou a limitar a quantidade de lives de NPC, sobretudo no Brasil.
"Fiquei desesperado, me senti igual o Oppenheimer vendo a bomba atômica", brincou ele. "Não confunda números com conteúdo. Não é porque tem muita gente assistindo uma coisa que ela tem valor".
Mesmo assim, ele mostrou que, em 7 dias, ganhou R$31.085,05 – cerca de R$ 4 mil por live, que ele não pretende guardar.
"Todo dinheiro que vocês me deram com live eu vou doar", contou. Felca disse que a intenção de todos os conteúdos era de fazer uma piada e que se assustou com o valor. Segundo ele, o objetivo não era de obter lucro. Então, o influenciador dividiu todo o valor para diversas instituições de caridade, listadas no vídeo. "Eu não doei nada, quem doou foi vocês", concluiu.

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